Tiếp tục làm sâu sắc hợp tác an ninh, cảnh sát Việt Nam - Hàn Quốc

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yon tới chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, Đại sứ Lee Mi Yon sẽ phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Hàn Quốc.

Chào mừng Đại sứ Lee Mi Yon đến thăm Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc nói riêng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thời gian qua tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tạo xung lực đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, đặc biệt trong những lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và an ninh kinh tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Lee Mi Yon bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.

Trong tổng thể quan hệ song phương, hợp tác an ninh, cảnh sát là một trụ cột. Hai bên duy trì thường xuyên các cơ chế Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng, Hội nghị hợp tác cảnh sát cấp Thứ trưởng, trao đổi thông tin qua kênh Tổ thông tin liên lạc Việt Nam - Hàn Quốc, cùng các hoạt động trao đổi đoàn giữa các đơn vị, địa phương.

Thông qua những cơ chế này, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Hàn Quốc tiếp tục được củng cố. Hai bên tích cực phối hợp chuyển tải các thông điệp quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; trao đổi về tình hình thế giới, an ninh khu vực; tăng cường hợp tác song phương, đa phương trong phòng, chống tội phạm, đào tạo, tập huấn, giao lưu cấp chuyên viên, viện trợ và bảo hộ công dân.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có. Trước mắt, hai bên tập trung chuẩn bị cho Hội nghị hợp tác Cảnh sát lần thứ 8 và Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao lần thứ 4 giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc trong tháng 12/2026.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc Đại sứ Lee Mi Yon có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.

Một trọng tâm khác là nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, duy trì phối hợp đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và tội phạm xuyên quốc gia. Bộ trưởng cho biết, tháng 5/2026, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã thông qua Bản ghi nhớ nâng cấp Tổ thông tin liên lạc.

Bày tỏ tin tưởng Đại sứ Lee Mi Yon sẽ phát huy vai trò cầu nối trên cương vị mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong Đại sứ thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Hàn Quốc đạt thêm những kết quả cụ thể, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phục vụ sự phát triển của mỗi nước.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc trong bảo đảm an ninh, an toàn cho trụ sở và nhân viên Đại sứ quán; sẵn sàng hợp tác, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, công dân Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm Đại sứ Lee Mi Yon.

Đại sứ Lee Mi Yon trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và những lời chúc tốt đẹp của Bộ trưởng Lương Tam Quang nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác; bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển. Đại sứ đánh giá cao vai trò của hợp tác an ninh, cảnh sát trong quan hệ song phương, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam đối với Đại sứ quán, doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc.

Đại sứ Lee Mi Yon bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Bộ Công an Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác; khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối, thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan chức năng hai nước, hỗ trợ triển khai các cơ chế hợp tác và tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.