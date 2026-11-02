Tiếp tục làm sạch dữ liệu 49 triệu thửa đất

Hơn 55 triệu thửa "đúng, đủ, sạch, sống"

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố kết quả làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Tính đến ngày 28/10/2026, cả nước có gần 105,2 triệu thửa đất, trong đó hơn 70,3 triệu thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, chiếm hơn 66,8%.

Hệ thống giám sát tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong số này, hơn 55,65 triệu thửa đất đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống"; gần 43,17 triệu thửa đã được đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đạt 77,57%.

Bên cạnh đó, hơn 22,05 triệu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an.

Trong kỳ báo cáo, tổng số thửa đất tăng hơn 0,12 triệu; số thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu tăng hơn 2 triệu. Số thửa đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" tăng 7,88 triệu; số thửa cần tiếp tục làm giàu, làm sạch giảm gần 5,8 triệu và số thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu giảm gần 1,9 triệu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng công việc còn lại vẫn lớn. Cả nước còn gần 14,65 triệu thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" và gần 34,9 triệu thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu.

Vướng xác thực chủ sử dụng đất

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại những khu vực chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính, điều kiện thi công thường khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Đối với dữ liệu đã có, những trường hợp còn lại thường phức tạp, khó thu thập đầy đủ thông tin để đáp ứng tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống".

Cụ thể, một số trường hợp không xác thực được chủ sử dụng đất; người đứng tên trong hồ sơ đã mất nhưng chưa khai nhận thừa kế. Bên cạnh đó, đất đai thường xuyên biến động, lịch sử nguồn gốc đa dạng, phức tạp và có đặc thù riêng tại từng địa phương, dẫn đến phát sinh nhiều vướng mắc kỹ thuật trong quá trình chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu.

Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các địa phương ban hành hướng dẫn kỹ thuật; phối hợp với Bộ Công an giải đáp vướng mắc thông qua các nhóm hỗ trợ trực tuyến.

Bộ cũng đang tập trung nguồn lực nâng cấp hệ thống, phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu đồng bộ dữ liệu từ địa phương lên Trung ương.

Đối với vướng mắc về tài chính và đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ, Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương hướng dẫn, tháo gỡ theo đề nghị.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026 là hoàn thiện dữ liệu đối với toàn bộ 14,65 triệu thửa đất đã có trong hệ thống nhưng chưa đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống". Cùng với đó, các địa phương dự kiến xây dựng mới cơ sở dữ liệu đối với gần 2,79 triệu thửa đất trong năm 2026. Sang năm 2027, tiếp tục khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 32,1 triệu thửa đất còn lại.