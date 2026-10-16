Tiếp tục ký kết phối hợp giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong tăng ni, phật tử

Việc giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn gắn với giáo lý Phật giáo thuyết pháp, giảng dạy, răn dạy cho các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, tín đồ tôn giáo - tín ngưỡng và các phật tử với thông điệp "từ bi, chia sẻ yêu thương, ứng xử văn hóa và tuân thủ nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không vi phạm ngũ giới của phật tử".

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong 3 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, thống nhất, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được đổi mới nội dung, hình thức đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức trên hệ thống thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nền tảng mạng xã hội và các buổi tu học giáo lý của Đức phật, thực hành lối sống chánh niệm, thực hành giáo pháp của Đức Phật.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông các Lễ hội Phật giáo được phối hợp chặt chẽ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát huy vai trò trách nhiệm, chủ trì phối hợp với các lực lượng xây dựng phương án tổ chức phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, tổ chức dẫn, đón đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến tham gia các hoạt động Phật giáo; công tác khắc phục tổ chức giao thông được quan tâm, lòng đường, vỉa hè giải tỏa thông thoáng.

Xây dựng 716 mô hình phát huy hiệu quả của tăng ni, Phật tử trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó nhiều mô hình hay, hiệu quả trong công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông được các địa phương nhân rộng.

Để phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2023-2026, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục duy trì thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong tăng ni, phật tử và tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030, nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tăng ni, chức sắc, phật tử trong phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông, xây dựng môi trường văn hóa giao thông văn minh an toàn trong cộng đồng.

Cục Cảnh sát giao thông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Tại hội nghị, Cục Cảnh sát giao thông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030 với một số nội dung trọng tâm cụ thể:

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với thực hiện Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, tín đồ tôn giáo - tín ngưỡng và các phật tử.

- Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền tới tăng ni, phật tử với nội dung cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, cụ thể hóa bằng clip và hình ảnh minh họa để mở rộng phạm vi tiếp cận, nhất là đối với thanh thiếu niên; kết hợp giữa phổ biến quy định pháp luật với tuyên truyền về đạo đức, trách nhiệm, văn hóa ứng xử của Phật giáo khi tham gia giao thông; chú trọng hướng dẫn kỹ năng để an toàn khi tham gia giao thông như: quan sát, phòng tránh điểm mù của xe tải, xe contenner; tránh vượt; chuyển hướng; giữ khoảng cách; đi từ đường nhánh ra đường chính và các tình huống bất ngờ.

- Tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ sở thờ tự, như "Cơ sở Phật giáo an toàn giao thông", "Chùa văn hóa giao thông", "Tăng ni, Phật tử tham gia giao thông văn minh, an toàn".

- Định kỳ 6 tháng, năm tổ chức đánh giá kết quả phối hợp, đề ra chương trình, kế hoạch trong thời gian tới và sơ kết, tổng kết công tác phối hợp biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Hòa thượng Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng đinh: Giáo hội sẽ tiếp tục lồng ghép nội dung an toàn giao thông trong các khóa tu, buổi thuyết giảng, sinh hoạt đạo tràng và hoạt động hướng dẫn Phật tử; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của tăng ni, chức sắc và trụ trì tại các cơ sở thờ tự, phát huy vai trò của các chức sắc, trụ trì, tăng ni, phật tử trong tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật.

"Chúng tôi nhận thấy rằng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm pháp luật của mỗi công dân, mà còn là hành động thực hành đạo đức Phật giáo trong đời sống hàng ngày" Hòa thượng Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các lễ hội Phật giáo, khu du lịch tâm linh; khảo sát, khắc phục bất cập về hạ tầng, chủ động phương án phân luồng, hạn chế ùn tắc và tai nạn.