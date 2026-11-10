Tiếp tục kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng năm 2026 tại Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đoàn công tác bắt đầu kiểm tra tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: LK

Tham gia đoàn kiểm tra có Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng; cùng đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Về phía Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang có Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm trang bị, kỹ thuật. Ảnh: LK

Theo báo cáo của các đơn vị, trong năm 2026, các đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên và địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác Biên phòng. Các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt quy chế quản lý khu vực biên giới đất liền, biên giới biển và công tác cửa khẩu; tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và vùng biển được giao phụ trách.

Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng kiểm tra hồ sơ văn kiện tham mưu tác chiến tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: LK

Cùng với đó, các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, bảo đảm đúng chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa ba lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tiếp tục được duy trì, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 3/9/2019 của Chính phủ.

Trong năm 2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên duy trì hoạt động 17 chốt quản lý, bảo vệ biên giới, kết hợp phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Đơn vị tổ chức 296 lượt tổ với 1.114 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trên biên giới đất liền, trên biển và địa bàn phụ trách; phối hợp với các lực lượng tổ chức 105 lượt tổ với 208 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra. Đặc biệt, đơn vị phối hợp tổ chức 2 đợt tuần tra song phương với 24 cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia.

Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: LK

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện, bắt giữ, xử lý 165 vụ với 1.040 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 358ml chất ma túy Etomidate và Metomidate, 10.480 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gần 38 tấn phế liệu và 38 tấn đường cát.

Trong đó, đơn vị đã khởi tố 4 vụ với 5 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 159 vụ với 1.304 đối tượng, tổng số tiền xử phạt trên 5,3 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, phát hiện, bắt giữ và bàn giao 7 đối tượng có lệnh truy nã, 1 đối tượng truy tìm cho công an các tỉnh, thành phố theo quy định.

Kiểm tra hồ sơ văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: LK

Công tác quản lý xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu và đối ngoại Biên phòng được duy trì thường xuyên. Đơn vị đã tổ chức tiếp nhận 10 đợt với 734 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả vì vi phạm pháp luật nước sở tại; thực hiện đầy đủ các thủ tục tiếp nhận, bàn giao theo quy định.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông, công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn và quản lý hoạt động trên biển được triển khai thường xuyên. Đơn vị tổ chức 240 lượt tổ với 766 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra; phối hợp với các lực lượng tổ chức 18 lượt tổ với 83 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị phát hiện, bắt giữ, xử lý 12 vụ với 12 phương tiện và 14 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, đơn vị trực tiếp xử lý 7 vụ với 7 phương tiện; đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử lý 5 vụ với 5 phương tiện và 5 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt trên 400 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước.

Thành viên đoàn công tác kiểm tra nhận thức chung các chuyên ngành tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông. Ảnh: Lê Khoa

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, các đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và chống khai thác IUU. Qua đó, các đơn vị đã cấp phát gần 2.000 tờ rơi, trao tặng hơn 500 ảnh Bác Hồ cho ngư dân; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên 720 triệu đồng.

Đáng chú ý, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tiếp tục duy trì mô hình “Tiết học biên cương”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và truyền thống của Bộ đội Biên phòng. Trong năm, đơn vị đã tổ chức 33 đoàn với 1.762 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh và đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tổ phòng không Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thực hành xử lý tình huống. Ảnh: LK

Đơn vị cũng phân công 196 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng địa phương tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hơn 3.200 lượt người dân tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID; triển khai hơn 200 hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm ẩn danh, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cùng với các mặt công tác chuyên môn, các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Kiểm tra quân trang, trang bị trước khi hành quân thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: LK

Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2026 của các đơn vị; đồng thời kiểm tra việc duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, công tác quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện các mặt công tác chuyên môn. Đây là cơ sở để các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong thời gian tới.