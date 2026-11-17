Đoàn tiến hành kiểm tra tại Đồn Biên phòng Cát Bà. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tham gia đoàn kiểm tra có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần - Kỹ thuật; đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Qua kiểm tra cho thấy, trong năm 2026, hai đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch công tác của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ khu vực được phân công phụ trách.

Kiểm tra hồ sơ công tác tham mưu tác chiến của Đồn Biên phòng Cát Bà. Ảnh: Tuấn Kiệt

Kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà. Ảnh: Tuấn Kiệt

Các đơn vị đã triển khai đồng bộ các mặt công tác đảng, công tác chính trị; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh; huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật; công tác hậu cần, kỹ thuật. Đồng thời tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị kiểm tra khu tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng Cát Bà. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đối với Đồn Biên phòng Cát Bà, đơn vị đã tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo; duy trì tuần tra trên bộ, trên biển và kiểm soát người, phương tiện hoạt động trong khu vực phụ trách. Trong năm, đơn vị tổ chức 668 lượt tuần tra bộ với 1.356 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức 1.272 lượt tuần tra trên biển, với 6.810 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát 6.395 hải lý.

Đoàn kiểm tra cán bộ vận hành hệ thống quản lý tàu cá tại cảng cá Trân Châu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã tham gia cứu nạn 32 người trên một phương tiện bị cháy tại vùng biển thôn Gia Luận, đặc khu Cát Hải, trong đó có 15 người nước ngoài. Trong phòng, chống bão số 4, đơn vị huy động 7 lượt phương tiện cùng 45 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản khỏi khu vực có nguy cơ ngập lụt và khắc phục hậu quả sau bão.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị ghi sổ vàng truyền thống của Đồn Biên phòng Cát Bà. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà chụp ảnh lưu niệm với Đoàn kiểm tra. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đơn vị tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản; tổ chức tuyên truyền tại 1.883 lượt phương tiện, yêu cầu 347 phương tiện ký cam kết chấp hành các quy định. Công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên biển cũng được triển khai quyết liệt. Đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến khai thác thủy sản, vận chuyển hàng hóa trái phép và các hành vi vi phạm khác theo thẩm quyền.

Đoàn tiến hành kiểm tra tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đối với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, nhiệm vụ trọng tâm là quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu cảng, kiểm soát xuất nhập cảnh và bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động hàng hải. Trong năm, đơn vị đã kiểm tra giám sát, làm thủ tục cho 6.406 lượt tàu với 121.516 lượt thuyền viên; bảo đảm an ninh, an toàn cho 262 đoàn lâm thời với 963 lượt người thuộc 45 quốc tịch đến thăm, làm việc tại khu vực cảng. 100% tàu thuyền đến và rời cảng đều được thực hiện thủ tục biên phòng điện tử; tỷ lệ cấp phép trực tuyến đạt 70%, toàn bộ 21.172 hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị quán triệt nội dung kiểm tra đối với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cùng với nhiệm vụ quản lý cửa khẩu, đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực cảng và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trên biển. Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đơn vị tham gia xử lý 10 vụ việc liên quan đến 6 phương tiện và 11 người, trong đó có 2 người nước ngoài.

Kiểm tra nội dung chào cờ, thông báo chính trị, thời sự tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Kiểm tra lễ tiết tác phong quân nhân đối với cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai với sự phối hợp của các lực lượng chức năng. Từ tháng 10/2025 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 23 vụ việc với 3 tổ chức và 38 đối tượng vi phạm, tổng số tiền xử phạt 425,75 triệu đồng; phối hợp bắt giữ các đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và xử lý các vụ việc buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua cảng.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị kiểm tra thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị kiểm tra hồ sơ công tác đảng, công tác chính trị của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị kiểm tra thực hành thao tác khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị kiểm tra Kho quân khí của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả hai đơn vị đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2026; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những nội dung còn hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phối hợp với các lực lượng trong xử lý tình huống.

Đối với từng đơn vị, cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, gắn thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.