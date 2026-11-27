Từ 25/11/2026, 2 trạm BOT Bến Thủy - thu hồi vốn cho Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh, đã được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận cho thu phí trở lại sau 1 tháng tạm ngừng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian bị tạm dừng thu phí, nhà đầu tư - Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và doanh nghiệp dự án - Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh đã nghiêm túc, tích cực huy động nhân lực, thiết bị, tài chính để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trên tuyến. Qua kiểm tra hiện trường của đoàn liên ngành, trên quốc lộ đoạn BOT qua tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An đã cơ bản được khắc phục, không còn vị trí hư hỏng nặng.

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Sau khi được thu phí trở lại, song song với việc vận hành thông suốt 2 trạm BOT Bến Thủy, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đang tiếp tục huy động máy móc, nhân lực, tiếp tục khắc phục hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ).

Theo ghi nhận, hiện nay, khá nhiều vị trí trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) qua địa bàn xã Can Lộc và phường Nam Hồng Lĩnh, nhất là những vị trí qua khu dân cư, đã được thảm lại mặt đường mới.

Mặt đường hư hỏng, xuống cấp trước kia đã được cào bóc, thảm lại lớp bê tông nhựa mới. Vạch kẻ đường cũng được sơn bổ sung.

Việc khắc phục, sửa chữa góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) nhận được đánh giá tích cực từ cơ quan quản lý đường bộ và người tham gia giao thông.

Dù đã có nhiều nỗ lực trong khắc phục, sửa chữa, tuy nhiên, trên quốc lộ 1 đoạn BOT qua địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn khá nhiều đoạn tuyến bị xuống cấp, hư hỏng, cần tiếp tục công tác sửa chữa, bảo trì. Đơn cử như đoạn qua xã Việt Xuyên, xã Đông Kinh, xã Thạch Hà, xã Nghi Xuân, phường Nam Hồng Lĩnh...

Tới cuối tháng 11/2026, dự án sửa chữa đại tu quốc lộ 1 đoạn BOT qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư gần 640 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục triệt để hư hỏng mà nhà đầu tư trình trước đó, vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, doanh nghiệp cam kết vẫn tiếp tục công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An để đảm bảo ATGT.

Theo ông Trần Thế Thành - Phó trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II), hiện nay, đơn vị đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục các hư hỏng còn lại cũng như chất lượng bảo trì dự án, kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý nếu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện không bảo đảm theo hợp đồng BOT.