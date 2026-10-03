Tiếp tục kết nối doanh nghiệp, thu hút dự án công nghệ cao

Ông Trần Sơn Tùng, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố Bắc Ninh.

Đứng trước làn sóng dịch chuyển công nghệ toàn cầu, Bắc Ninh định hướng, phấn đấu trở thành một mắt xích trên bản đồ bán dẫn thế giới. Tuy nhiên, phát triển ngành bán dẫn trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn chủ lực thuộc khối doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp Việt đóng vai trò phụ trợ, tham gia vào chuỗi còn khiêm tốn. Nguyên nhân là do năng lực của doanh nghiệp nội địa còn hạn chế, nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên sâu chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp này.

Để giải quyết bài toán đó, Bắc Ninh đã thành lập Hội Doanh nghiệp bán dẫn. Bước đầu đã có nhiều chủ doanh nghiệp là người Việt Nam và nước ngoài tham gia. Các doanh nghiệp nước ngoài bày tỏ sẽ đồng hành, hỗ trợ các hội viên cùng phát triển, sẵn sàng tạo môi trường, cơ hội thực hành cho các cơ sở đào tạo nhân lực; đóng góp cho công nghiệp bán dẫn địa phương.

Với vai trò là cơ quan tham mưu về phát triển công nghiệp cho địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành, không chỉ là đối tượng quản lý. Ban sẽ tiếp tục tham mưu phát triển hệ thống khu công nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên sâu, xanh, thông minh, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Đồng thời, Ban Quản lý sẵn sàng phối hợp với Hội Doanh nghiệp bán dẫn trong kết nối doanh nghiệp, thu hút dự án công nghệ cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy R&D (nghiên cứu và phát triển), nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước. Đồng thời đề nghị Hội là nơi doanh nghiệp tìm đến để chia sẻ nhu cầu, tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác; hoạt động phải thiết thực, lấy hiệu quả làm thước đo.

Cùng đó, chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, tổ chức kết nối cung - cầu, phát triển mạng lưới nhà cung cấp, qua đó từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện tử - bán dẫn; kết nối nguồn lực cho phát triển. Tăng cường liên kết nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường - viện nghiên cứu; chú trọng đào tạo nhân lực về thiết kế vi mạch, đóng gói - kiểm thử, tự động hóa, AI và các công nghệ mới, đồng thời thu hút chuyên gia, kỹ sư chất lượng cao.