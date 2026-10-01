Tiếp tục kéo dài thời hạn ưu đãi thuế xăng, dầu đến hết năm

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Tiếp tục đa dạng nguồn cung, hỗ trợ giảm chi phí và ổn định thị trường xăng dầu

Theo đó, nhằm tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu từ nhiều thị trường ngoài ASEAN, Hàn Quốc, giảm rủi ro phụ thuộc nguồn cung và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, Nghị quyết 43/2026/NQ-CP quy định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026.

Đồng thời, để tiếp tục hỗ trợ giảm chi phí vận tải, logistics, chi phí sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động đến CPI trong quý IV/2026, Nghị quyết 43/2026/NQ-CP quy định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết.

Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Trường hợp cần điều chỉnh thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, từ ngày 1/10/2026 tiếp tục thực hiện theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự kiến áp dụng phương án kéo dài chính sách như Nghị quyết từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026 sẽ làm giảm thu NSNN khoảng 13.800 tỷ đồng so với trường hợp áp dụng các mức thuế trước khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ. Mức giảm thu thực tế phụ thuộc vào sản lượng nhập khẩu, tiêu thụ, cơ cấu mặt hàng, trị giá tính thuế và chính sách áp dụng trong quý IV/2026.

Kịp thời điều chỉnh chính sách hỗ trợ ổn định thị trường

Trước đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách thuế đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Tháng 3/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP, giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống 0%.

Tháng 4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP kéo dài thời gian áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP và bổ sung một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu vào diện được giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 0%.

Cùng thời gian, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 và Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 về một số chính sách thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Đến tháng 6/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng này đến hết ngày 30/9/2026.

Trong khi đó, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông dự báo tiếp tục diễn biến khó lường; thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45% và thị trường năng lượng còn nhiều rủi ro, việc tiếp tục duy trì hỗ trợ thuế có thời hạn là cần thiết để hạn chế phát sinh thêm chi phí, hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định sản xuất, kinh doanh và bảo đảm nguồn cung năng lượng.

Trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới, khu vực và trong nước, diễn biến mới của xung đột ở Trung Đông, chỉ số lạm phát, tăng trưởng kinh tế, ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay, gửi xin ý kiến của các cơ quan liên quan và hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL.

Cùng với các giải pháp khác của Chính phủ, việc sử dụng các công cụ về thuế để góp phần bình ổn giá xăng, dầu trong nước là biện pháp hữu hiệu và cần thiết, thể hiện sự hỗ trợ, đồng hành của Chính phủ, các Bộ, ngành trong đó có Bộ Tài chính với người dân và doanh nghiệp.