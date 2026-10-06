Tiếp tục kéo dài thời hạn ưu đãi thuế xăng, dầu đến hết năm 2026

Theo đó, nhằm tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu, giảm rủi ro phụ thuộc nguồn cung và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, Nghị quyết số 43 quy định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026.

Đồng thời để tiếp tục hỗ trợ giảm chi phí vận tải, logistics, chi phí sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động đến CPI trong quý IV/2026, Nghị quyết số 43 cũng quy định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, Chính phủ quy định từ ngày 1/10/2026 tiếp tục thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước đó, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách thuế đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.