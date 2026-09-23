Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc.

Đại diện Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo về 2 hệ thống; phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện và các nội dung liên quan triển khai Hệ thống. Theo đó, IOC đang có 7 nhóm dữ liệu được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia: Về chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; dữ liệu đảng viên; theo dõi nghị quyết; văn bản điện tử…

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Về Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ, với 6 trục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, có thể kiểm soát được tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và quá trình đánh giá. Các tiêu chí đánh giá theo KPI về số lượng, chất lượng và tiến độ; cách quy đổi mức độ thành điểm đánh giá KPI; điểm đáng chú ý là có xem xét đánh giá mức độ khó của nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của các cơ quan trong phối hợp nghiên cứu, xây dựng, đưa hai hệ thống vào thí điểm. (Ảnh: DUY LINH)

Xác định rõ giá trị sử dụng của từng hệ thống

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc, phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đơn vị liên quan, trong thời gian ngắn đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng, đưa hai hệ thống vào thí điểm; tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện và đưa các hệ thống vào sử dụng thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định số 486-QĐ/TW ngày 15/9/2026, xác định Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật; là trung tâm thông tin tổng hợp, dữ liệu của Đảng. Trong giai đoạn tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các quyết sách lớn của Trung ương, yêu cầu đối với công tác nắm tình hình, tổng hợp, phân tích, dự báo và theo dõi việc tổ chức thực hiện ngày càng cao. Vì vậy, hai hệ thống cần phục vụ trực tiếp việc nâng cao chất lượng tham mưu, cung cấp thông tin và tăng cường kỷ luật thực hiện nhiệm vụ. Đây là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng, vận hành và hoàn thiện hệ thống.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Đỗ Việt Hà phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Khẳng định kết quả hiện nay mới là bước đầu, thực tế còn phải tiếp tục kiểm nghiệm, đồng chí đề nghị tập trung ba nội dung trọng tâm. Theo đồng chí, cần xác định rõ giá trị sử dụng của từng hệ thống. IOC cần từng bước trở thành kênh thông tin tham khảo tin cậy, giúp lãnh đạo nắm nhanh tình hình, nhận diện những vấn đề cần quan tâm và theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

Thông tin đưa lên IOC phải có trọng tâm, có nguồn rõ ràng và được kiểm chứng. Hệ thống cần làm nổi bật những biến động đáng chú ý, vấn đề mới phát sinh, nhiệm vụ chậm tiến độ và nội dung cần xin ý kiến. Các cảnh báo phải gắn với cơ quan chịu trách nhiệm và tình hình xử lý; tránh tình trạng cảnh báo nhiều nhưng không rõ đầu mối giải quyết.

Đối với Hệ thống quản lý công việc và đánh giá cán bộ, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ quá trình giao, thực hiện và xác nhận kết quả nhiệm vụ. Công việc phải được giao đúng thẩm quyền, rõ người thực hiện, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm xác nhận.

Dữ liệu trên hệ thống là thông tin, minh chứng rất quan trọng hỗ trợ đánh giá cán bộ, không thay thế việc nhận xét và quyết định của tập thể, người đứng đầu, cấp có thẩm quyền. Không đánh giá cán bộ một cách máy móc theo số lượng nhiệm vụ, số lượt sử dụng phần mềm hoặc trạng thái tự động của hệ thống.

Hai hệ thống có chức năng khác nhau nhưng cần kết nối chặt chẽ. Dữ liệu về nhiệm vụ, tiến độ và kết quả công việc là một nguồn thông tin quan trọng phục vụ IOC tổng hợp, phân tích và hỗ trợ chỉ đạo, điều hành.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Để bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu và tính phù hợp của phương pháp đánh giá, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, mỗi chỉ tiêu phải xác định rõ nội hàm, nguồn cung cấp, kỳ cập nhật và đơn vị kiểm tra, xác nhận. Dữ liệu chưa được đối soát hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm thì chưa sử dụng làm căn cứ báo cáo, đánh giá.

Đối với các dữ liệu đã và đang được kết nối, trong đó có dữ liệu kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, đất đai, nông nghiệp và môi trường, cần tiếp tục phối hợp các cơ quan cung cấp để chuẩn hóa, đối soát và kiểm soát chất lượng.

Văn phòng Trung ương Đảng tập trung hoàn thiện phương pháp, bộ tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ. Phương pháp đánh giá phải tính đến tính chất, mức độ phức tạp của nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm và mức độ đóng góp của từng cá nhân.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, cần phân biệt rõ nhiệm vụ chưa được cập nhật, nhiệm vụ có nguy cơ chậm, nhiệm vụ chậm tiến độ và nhiệm vụ đã quá hạn. Cảnh báo của phần mềm chỉ phục vụ theo dõi, đôn đốc; kết quả thực hiện phải được người giao nhiệm vụ hoặc cấp có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận.

Sau đợt thí điểm, phải đánh giá khách quan mức độ phù hợp của quy trình, tiêu chí và kết quả chấm điểm; lấy ý kiến người sử dụng và kịp thời điều chỉnh trước khi xem xét triển khai rộng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị tham gia; phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, vận hành hệ thống. (Ảnh: DUY LINH)

Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo sử dụng hệ thống và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị tham gia, bảo đảm các nội dung về nghiệp vụ, phương pháp đánh giá, dữ liệu và kỹ thuật được thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền; có đầu mối chủ trì và cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, vận hành hệ thống. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo việc sử dụng hệ thống và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu của đơn vị mình.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục phối hợp tổ chức thí điểm, tổng hợp phản ánh của các cơ quan, đơn vị và đề xuất những nội dung cần điều chỉnh.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Hướng dẫn triển khai IOC trong các cơ quan Đảng Trung ương. Hướng dẫn cần thống nhất các nội dung về mô hình, kiến trúc, dữ liệu, kết nối, quản trị và an ninh, bảo mật; bảo đảm tận dụng các hệ thống hiện có, phù hợp với chức năng của từng cơ quan và tránh đầu tư trùng lặp.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển các chức năng trên thiết bị di động cần căn cứ yêu cầu thực tế và khả năng kiểm soát dữ liệu. Kết quả do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phải được đơn vị chuyên môn kiểm tra trước khi sử dụng. An toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh dữ liệu phải được bảo đảm trong toàn bộ quá trình xây dựng, vận hành hệ thống.

Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, đồng chí đề nghị lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện kế hoạch triển khai, xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn và sản phẩm; tổ chức thực hiện với tinh thần làm thực chất, làm đến đâu chắc đến đó.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng trách nhiệm được giao, từng bước đưa 2 hệ thống vào sử dụng thường xuyên, phục vụ thiết thực công tác tham mưu và lãnh đạo, chỉ đạo.