Tiếp tục hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Nghị định 369/2026/NĐ-CP ban hành nhằm bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội. (Ảnh: Nha Trang)

Nghị định được ban hành nhằm hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội, sử dụng hiệu quả tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời là cơ sở để bố trí, quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy, hệ thống chức danh, chức vụ sau khi sắp xếp, tinh gọn.

Quy định về diện tích sử dụng

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhiều trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì tiêu chuẩn, định mức được xác định trên cơ sở tổng diện tích của toàn bộ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được giao quản lý, sử dụng. Tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định không bao gồm diện tích của vật kiến trúc và các tài sản khác (trừ nhà).

Về rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức, xử lý phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có). Nghị định quy định việc rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức, xử lý phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức trong các trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chấm dứt hoạt động, thay đổi cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý và các trường hợp giao, điều chuyển khác.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận được phép sử dụng phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức nếu phần diện tích đó không vượt quá 300m2 hoặc phần diện tích đó vượt quá 300m2 mà hết thời hạn đăng tải thông tin về phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức đó không có cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp.

Tiêu chuẩn, định mức được rà soát theo chu kỳ 5 năm

Nghị định quy định về việc ổn định, rà soát tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo định kỳ. Tiêu chuẩn, định mức được rà soát theo chu kỳ 5 năm. Kỳ rà soát đầu tiên được thực hiện trong quý I năm 2027, thời điểm chốt số liệu là ngày 1/1/2027.

Diện tích được ổn định trong kỳ (5 năm) là toàn bộ diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quản lý, sử dụng (trừ trường hợp như: sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền; thay đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức làm thay đổi tiêu chuẩn, định mức...).

Về diện tích sử dụng chung, diện tích chuyên dùng, Nghị định bổ sung, hoàn thiện các loại diện tích phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó có phòng phục vụ hạ tầng số, điều khiển thông minh, quản lý, vận hành tòa nhà; phòng thí nghiệm, kho mẫu vật, khu xử lý kỹ thuật chuyên ngành và các diện tích phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù. Diện tích sử dụng chung được quy định không quá 100% tổng diện tích làm việc phục vụ công tác các chức danh và được phân bổ cho từng loại diện tích cụ thể.

Quy định tiêu chuẩn theo chức danh

Về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức: Tiêu chuẩn, định mức được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Người giữ nhiều chức danh, chức vụ áp dụng tiêu chuẩn, định mức cao nhất. Tiêu chuẩn, định mức để thực hiện rà soát được xác định theo tổng diện tích của các loại diện tích quy định tại Nghị định và tính cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.

Nghị định cập nhật theo nhóm, bậc chức danh, chức vụ quy định tại Quy định số 368-QĐ/TW ngày 08/9/2025 (được điều chỉnh theo Kết luận số 31-KL/TW ngày 11/5/2026) về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị, bảo đảm chức danh, chức vụ cùng nhóm, cùng bậc được áp dụng thống nhất. Các chức danh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định số 368-QĐ/TW được cập nhật theo Luật Cán bộ, công chức năm 2025, gắn với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Nghị định cũng quy định bổ sung diện tích làm việc phục vụ công tác của các chức danh tại cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có đối với người có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; đồng thời điều chỉnh, bổ sung thẩm quyền quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp.

Đồng thời, tại Nghị định quy định xử lý chuyển tiếp đối với: Dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp đã được phê duyệt trước ngày Nghị định có hiệu lực; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành được tiếp tục áp dụng đến khi có tiêu chuẩn, định mức theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Nghị định này có quyết định mới; Các trường hợp sắp xếp, thay đổi cơ quan quản lý, phân cấp quản lý phát sinh trước ngày Nghị định có hiệu lực.