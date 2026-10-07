Tiếp tục hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên trái) và đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) tham dự hội nghị

Cùng dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo diễn tập cấp tỉnh được triển khai quyết liệt, đồng bộ, xuyên suốt. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các tình huống giả định, nội dung huy động lực lượng, huấn luyện và thực hành diễn tập bám sát yêu cầu thực tế công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Quá trình diễn tập có sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng nghiệp vụ cấp tỉnh với các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, phân định rõ trách nhiệm và tăng cường khả năng phối hợp xử lý các tình huống phức tạp ngay từ địa bàn cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, cũng như các nội dung, tình huống huấn luyện, diễn tập cần được điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới.

Với vai trò cơ quan thường trực, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung lãnh đạo, phối hợp các đơn vị triển khai công tác huấn luyện và diễn tập theo kế hoạch. Cán bộ, chiến sĩ tham gia với tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, đồng thời triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc diễn tập.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đợt diễn tập là cơ sở quan trọng để đánh giá năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, đồng thời bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch, quy trình công tác nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nỗ lực của Công an tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các lực lượng tham gia diễn tập.

Mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, cơ sở vật chất, thao trường và trang thiết bị còn khó khăn, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ khẳng định, diễn tập phương án tác chiến là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác quản lý, điều hành của chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Trong điều kiện tỉnh Lâm Đồng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không gian quản lý và phát triển được mở rộng, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh đặt ra yêu cầu toàn diện, nặng nề hơn. Vì vậy, các cấp, ngành phải chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa; tập trung giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị đánh giá thực chất những hạn chế, bất cập. Từ đó, khẩn trương rà soát, tham mưu bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện Phương án A2 của tỉnh bảo đảm tổng thể, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi và phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp giữa công an, quân sự, các sở, ban, ngành và địa phương; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng lực lượng.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nắm tình hình, chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc, xử lý tình huống; chú trọng bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và định hướng dư luận.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chuyển hóa kết quả, kinh nghiệm sau diễn tập thành năng lực thực tế. Diễn tập chỉ thực sự có ý nghĩa khi những kết quả, kinh nghiệm và hạn chế được phát hiện, được nghiên cứu, khắc phục, chuyển hóa thành năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, phối hợp, hiệp đồng và xử lý tình huống. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng ở cơ sở; củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ cũng nhấn mạnh tới việc nâng cao năng lực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an cấp xã trong phát hiện, xử lý vấn đề ngay từ cơ sở. Những kết quả, kinh nghiệm và hạn chế được phát hiện qua diễn tập phải được nghiên cứu, khắc phục, chuyển hóa thành năng lực thực tế trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống.

Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan không dừng lại ở tổng kết, rút kinh nghiệm, mà phải tiếp tục hoàn thiện phương án, kế hoạch cụ thể, từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng, bảo đảm phương tiện, cơ sở vật chất và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; sự chủ động của lực lượng công an, quân sự; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương cùng sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Qua đó, tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn, lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số”, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 5 tập thể và 10 cá nhân; trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho 12 tập thể, 60 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập phương án tác chiến cấp tỉnh.