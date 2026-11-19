Kết luận nêu rõ: Tại phiên họp ngày 30/10/2026, xem xét Tờ trình số 109-TTr/BTCTW, ngày 14/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về Đề án "Nghiên cứu mô hình tổ chức ngành dọc đối với các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra Nhà nước, hoạt động theo cơ chế lãnh đạo "song trùng" ở Trung ương và địa phương", ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tổ chức và hoạt động của các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước vừa bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của cấp uỷ, chính quyền địa phương, vừa bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ từ Trung ương đến địa phương. Mức độ và phương thức thực hiện ở mỗi hệ thống có sự khác nhau, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, địa vị pháp lý và đặc thù hoạt động. Vì vậy, tăng cường tính thống nhất theo ngành, lĩnh vực không đồng nghĩa với việc phải thay đổi quan hệ trực thuộc về tổ chức hoặc áp dụng một mô hình tổ chức chung cho cả ba hệ thống.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm tra, nội chính và thanh tra, nhất là kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Tuy nhiên, quan hệ công tác, phân định thẩm quyền, trách nhiệm và phối hợp giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với cấp uỷ, chính quyền địa phương còn một số bất cập, chưa đồng bộ, rõ ràng, chặt chẽ, nhất là trong công tác cán bộ, chỉ đạo nghiệp vụ, thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát và xử lý những vấn đề có ý kiến khác nhau. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở một số nơi chưa đồng đều; vẫn còn tình trạng cục bộ, khép kín, nể nang, né tránh và hạn chế trong phối hợp, chia sẻ thông tin, xử lý vụ việc phức tạp, liên ngành, liên địa phương.

Những hạn chế, bất cập trên chủ yếu xuất phát từ cơ chế hoạt động, phương thức, quy chế phối hợp và tổ chức thực hiện thẩm quyền; chưa đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại đồng loạt cả ba hệ thống theo mô hình ngành dọc về tổ chức bộ máy. Do đó, cần tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương; tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên đối với những nội dung cần bảo đảm tính thống nhất, khách quan, chuyên nghiệp; đồng thời phát huy đầy đủ tính chủ động, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và người đứng đầu.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: UBKTTW)

Để tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan kiểm tra, nội chính và thanh tra, Bộ Chính trị yêu cầu: Cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành; không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước. Tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và đặc thù của từng hệ thống; bảo đảm tuân thủ Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tính độc lập, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với cấp uỷ, chính quyền địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt, đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của địa phương. Đối với những nội dung cần thống nhất quản lý, phải tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên; đối với những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền địa phương, bảo đảm quyền quyết định và trách nhiệm về kết quả thực hiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý "song trùng" theo hướng xác định rõ chủ thể lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chủ thể chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; không chồng chéo thẩm quyền, không để nhiều chủ thể cùng quyết định một nội dung. Quy định cụ thể cơ chế phối hợp trong công tác cán bộ, chỉ đạo nghiệp vụ, thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát và xử lý khi có ý kiến khác nhau; bảo đảm thẩm quyền phải gắn với trách nhiệm và cơ chế kiểm soát quyền lực.

Tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên trong định hướng phát triển ngành, lĩnh vực; thống nhất chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, nể nang, né tránh. Việc tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên không làm thay hoặc làm giảm trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và người đứng đầu.

Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, không làm tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian không cần thiết. Mỗi nhiệm vụ, nội dung công việc cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm thực hiện; tăng cường chia sẻ thông tin, sử dụng kết quả đã được xác lập đúng thẩm quyền, hạn chế trùng lặp, không phát sinh cấp xem xét lại ngoài quy định.

Bên cạnh đó, Kết luận nêu rõ về tiếp tục hoàn thiện cơ chế đối với từng hệ thống, gồm: Đối với uỷ ban kiểm tra và cơ quan uỷ ban kiểm tra của Đảng; đốivới Ban nội chính; đối với hệ thống thanh tra Nhà nước; đối với vụ việc, nhiệm vụ giao thoa giữa ba hệ thống.

Mặt khác, Kết luận nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể gồm: Hoàn thiện thể chế, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực; đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ liêm chính, chuyên nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện chế độ thông tin, báo cáo và quản trị dữ liệu; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm giải trình.

Về tổ chức thực hiện, Kết luận nêu: Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng uỷ Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan theo thẩm quyền; hướng dẫn những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kết luận, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề vượt thẩm quyền.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, công tác cán bộ, chế độ thông tin, báo cáo, dữ liệu và mối quan hệ công tác, quy chế phối hợp; cụ thể hoá cơ chế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phối hợp và xử lý những vấn đề khi có ý kiến khác nhau giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với địa phương; nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra, nội chính, thanh tra.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận này; chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền tại địa phương; chủ động phối hợp với cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Xem toàn văn Kết luận tại đây: ket-luan-118.pdf