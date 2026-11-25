Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế. (Ảnh: KHANG ANH)

Ngày 25/11, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong hệ thống y tế thành phố. Với 50 phiếu khảo sát và 26 lượt ý kiến tại hội nghị, nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động của các cơ sở y tế sau khi mở rộng địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được đặt ra.

Đây là cơ sở để Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng các Nghị quyết cụ thể hóa Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU ngày 2/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn

Sau khi hợp nhất, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe hơn 14 triệu dân. Việc tổ chức lại mạng lưới y tế trên địa bàn rộng lớn đặt ra nhiều yêu cầu mới về cơ chế quản lý, phân bổ nguồn lực và chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: KHANG ANH)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố cho biết, năm 2026, ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp củng cố năng lực y tế cơ sở, trong đó thành lập 226 đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại 83 xã, phường; luân phiên 81 bác sĩ từ các bệnh viện về công tác tại 37 trạm y tế.

Đến ngày 24/11, thành phố ghi nhận hơn 10 triệu người được khám sức khỏe, đạt hơn 78% dân số. Tuy nhiên, năng lực chuyên môn giữa các cơ sở y tế chưa đồng đều, nhất là tại những khu vực xa trung tâm. Một số trạm y tế còn thiếu nhân lực, trang thiết bị, thuốc và hạ tầng công nghệ thông tin.

Cơ chế tự chủ tài chính, thanh toán bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập. Năm 2026, mức vượt dự toán chi bảo hiểm y tế được ghi nhận khoảng 6.000 tỷ đồng.

Cử tri trình bày nhiều kiến nghị tới đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHANG ANH)

Từ thực tiễn hoạt động của đơn vị, bác sĩ Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đề nghị sớm điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí, bảo đảm nguồn lực hoạt động của bệnh viện công lập thực hiện cơ chế tự chủ.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, các bệnh viện đang phải tự cân đối nhiều khoản chi phí phát sinh trong quá trình đấu thầu, bảo quản, cung ứng thuốc, vật tư y tế. Việc thực hiện chính sách mới về phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và chuyển đổi số cũng làm tăng chi phí hoạt động trong khi giá viện phí chưa được điều chỉnh tương ứng.

Ở tuyến y tế cơ sở, bà Nguyễn Thị Hồng Anh, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Nghĩa Thành đề nghị ngành y tế có cơ chế duy trì thường xuyên sự hỗ trợ của các bệnh viện, chú trọng chuyển giao kỹ thuật để đội ngũ bác sĩ tại trạm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn. Nhiều cử tri cũng kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc về danh mục thuốc, phạm vi thực hiện kỹ thuật và thanh toán bảo hiểm y tế tại trạm y tế.

Xây dựng thêm các chính sách đặc thù

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện chính sách về tổ chức bộ máy, chế độ đãi ngộ nhân lực y tế, bảo đảm sự thống nhất, công bằng giữa những nhóm đối tượng có tính chất công việc tương đồng, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực của thành phố.

Chủ tọa điều hành hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: KHANG ANH)

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành các nghị quyết về hỗ trợ nhân viên y tế thực hiện chế độ luân phiên, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Trên cơ sở những cơ chế hiện có, ông Huỳnh Thanh Nhân đề nghị tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách thu hút, đãi ngộ, phát triển nghề nghiệp đối với điều dưỡng lâm sàng, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế; chính sách hỗ trợ thu nhập cho đội ngũ nhân viên tại 168 trạm y tế và cơ chế đặc thù đối với nhân lực y tế làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Cùng với chính sách nhân lực, thành phố cần ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn, kinh phí mua sắm trang thiết bị, nâng cấp đồng bộ các trạm y tế, trung tâm y tế khu vực. Tiếp tục rà soát cơ sở nhà, đất công sau sắp xếp đơn vị hành chính để bố trí cho các trạm y tế, đồng thời kiến nghị Trung ương hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, định mức nhân lực và định mức kinh tế-kỹ thuật của trạm y tế cấp xã.

Đại diện các sở, ngành trả lời những kiến nghị của cử tri. (Ảnh: KHANG ANH)

Đối với các bệnh viện công lập, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho rằng, không thể để các bệnh viện tự xoay xở khi giá viện phí chưa tính đúng, tính đủ chi phí thực tế. Thành phố cần kiến nghị Trung ương hoàn thiện khung pháp lý về đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế; nghiên cứu vận dụng các cơ chế của Luật Phát triển đô thị để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận. (Ảnh: KHANG ANH)

Bảo hiểm xã hội thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế giải quyết dứt điểm các khoản chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn tồn đọng. Ngành y tế cần khẩn trương hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung theo nguyên tắc một lần nhập liệu, nhiều lần sử dụng, giảm áp lực công việc hành chính cho nhân viên y tế.

Theo đó, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố được giao nhiệm vụ phối hợp các cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ kiến nghị của cử tri, phân định rõ những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và những vấn đề cần kiến nghị Trung ương.

Việc cụ thể hóa Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy cần gắn với yêu cầu phát triển lâu dài của hệ thống y tế thành phố, từ bảo đảm điều kiện hành nghề cho đội ngũ nhân viên y tế đến nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ngay tại địa bàn dân cư và phát triển mạng lưới y tế chuyên sâu tại nhiều khu vực của thành phố.