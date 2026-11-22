Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo.

Tối 21/11, tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”.

Tham dự buổi lễ có các đại biểu nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong khu vực.

Đại biểu dự hội nghị.

Sự kiện là dịp tôn vinh giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất cực Nam Tổ quốc – nơi hội tụ, giao thoa bản sắc của cộng đồng 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ cùng nét văn hóa sông nước, rừng và biển. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn khẳng định vị thế và định hướng phát triển bền vững của ngành hàng thủy sản chủ lực địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lữ Quang Ngời phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, với lợi thế ba mặt giáp biển (dài 310 km) cùng hệ sinh thái mặn, ngọt, lợ đa dạng, con tôm đã trở thành biểu tượng kinh tế, gắn bó với sinh kế của hàng vạn hộ dân. Năm 2026, sản lượng tôm của tỉnh ước đạt 636.000 tấn (tăng 6,9% so với cùng kỳ), đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỷ USD.

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, ngành tôm Cà Mau đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản lượng sang giá trị. "Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới không chỉ bằng sản lượng, mà trước hết bằng chất lượng, uy tín, trách nhiệm với môi trường và mang lại giá trị cao hơn cho người nuôi, doanh nghiệp. Festival lần này là cơ hội kết nối thị trường, công nghệ, đầu tư và hợp tác thực chất, tạo động lực phát triển lâu dài cho ngành tôm", ông Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.

Khu vực diễn ra sự kiện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ngành tôm cả nước chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm thước đo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tổ chức lại không gian sản xuất tổng thể nhằm tối ưu hóa nguồn lực; Nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào để kéo giảm chi phí; Đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, thúc đẩy liên kết chuỗi bền vững; Chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ gắn với phát triển nhân lực chất lượng cao; Đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường nhằm nâng cao giá trị thương hiệu tôm Việt Nam.

Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Nguyễn Hồ Hải tặng hoa cảm ơn Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu.

Đối với tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tập trung vào 3 mũi nhọn chiến lược: quy hoạch phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái để nhân rộng các mô hình hiệu quả; tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao giá trị chuỗi cung ứng; gắn phát triển ngành tôm với văn hóa, du lịch để hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội đặc sắc.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi nhất để ngành tôm Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng phát triển bứt phá, bền vững trong giai đoạn tới.