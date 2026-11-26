Giáo dục hòa nhập từng bước trở thành định hướng quan trọng trong chính sách phát triển giáo dục.

Từ mở rộng cơ hội đến nâng cao chất lượng

Ngày 26/11, Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội thảo “25 năm giáo dục hòa nhập Việt Nam – Thành tựu, thách thức và định hướng phát triển”.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - nhận định, giáo dục hòa nhập Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Từ những nghiên cứu, thử nghiệm và mô hình tiên phong tại một số địa phương, giáo dục hòa nhập từng bước trở thành định hướng quan trọng trong chính sách phát triển giáo dục.

Theo Thứ trưởng, Hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện; cơ hội học tập của người khuyết tật được mở rộng; mạng lưới cơ sở giáo dục và dịch vụ hỗ trợ từng bước phát triển. Nhận thức xã hội về quyền và khả năng của người khuyết tật cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, bộ tập san Hành trình của em với 104 câu chuyện có thật cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm của học sinh, giáo viên là những minh chứng sinh động về giá trị của giáo dục hòa nhập và tiềm năng của người khuyết tật.

“Mỗi bước tiến của các em, dù nhỏ bé, đều có ý nghĩa. Mỗi cơ hội học tập được mở ra, mỗi rào cản được tháo gỡ, mỗi người học được phát huy khả năng của mình đều là những thành quả đáng trân trọng của ngành giáo dục”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, từ những nghiên cứu, thử nghiệm ban đầu vào những năm 1990 đến dấu mốc năm 2001, khi giáo dục hòa nhập trở thành chủ trương chính thức của ngành Giáo dục, cơ hội học tập của trẻ khuyết tật từng bước được mở rộng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu của học sinh cần hỗ trợ, giáo dục hòa nhập còn góp phần làm cho hoạt động dạy và học đa dạng, linh hoạt và phù hợp hơn với tất cả người học. Mỗi học sinh có cách tiếp nhận kiến thức, giao tiếp và nhịp độ học tập khác nhau. Khi nhà trường có phương pháp giảng dạy, hình thức hỗ trợ phù hợp, nhiều học sinh sẽ có thêm cơ hội tham gia học tập và phát huy khả năng.

GS.TS Lê Anh Vinh (ngoài cùng bên phải) điều hành phiên thảo luận.

Tuy nhiên, theo GS.TS Lê Anh Vinh, cơ hội đến trường chưa đồng nghĩa với cơ hội được tham gia đầy đủ vào đời sống học tập. Vì vậy, cần tiếp tục nỗ lực để mọi học sinh đều có vị trí, tiếng nói và được tạo điều kiện phát huy năng lực trong môi trường giáo dục.

Chặng đường này cũng gắn với khoảng 50 năm nghiên cứu về giáo dục đặc biệt, từ tổ nghiên cứu đầu tiên về tật học đến Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia và nay là Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Công bằng và Hòa nhập thuộc Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục. Các thế hệ cán bộ nghiên cứu đã bền bỉ đóng góp, xây dựng nền tảng khoa học và thực tiễn cho lĩnh vực này.

Cần hệ thống hỗ trợ đồng bộ, liên thông

TS Nguyễn Thị Kim Hoa báo cáo tại hội thảo.

Báo cáo của TS Nguyễn Thị Kim Hoa - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Công bằng và Hòa nhập - cho biết, 94% trẻ khuyết tật đi học hiện đang theo học theo phương thức hòa nhập. Tỷ lệ trường học tiếp nhận học sinh khuyết tật tăng từ 71,4% năm 2016 lên 79,6% năm 2023. Đến năm 2024, cả nước có 85 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Bên cạnh kết quả đạt được, giáo dục hòa nhập còn đối mặt với nhiều thách thức: khoảng cách tiếp cận và thụ hưởng giáo dục có xu hướng gia tăng ở các cấp học cao hơn; hệ thống hỗ trợ thiếu tính liên thông; công tác chuẩn hóa, bảo đảm chất lượng và quản trị dữ liệu còn hạn chế.

Toàn cảnh hội thảo.

Định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050 hướng tới xây dựng mô hình giáo dục hòa nhập cho mọi người, suốt cuộc đời. Trọng tâm là phát triển hệ thống hỗ trợ đa tầng, liên thông; mở rộng mạng lưới trung tâm công lập từ 16 cơ sở năm 2024 lên 94 cơ sở năm 2030 và 148 cơ sở năm 2050; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, AI và bảo đảm nguồn lực bền vững.

Từ góc độ quốc tế, bà Tara Ellen O'Connell - Trưởng phòng Giáo dục, UNICEF Việt Nam, đề xuất áp dụng Thiết kế Phổ quát cho Việc học (UDL), kết hợp hỗ trợ cá nhân hóa, công nghệ hỗ trợ và AI để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh.

Bà nhấn mạnh việc phân bổ nguồn lực cần dựa trên bằng chứng thực tế tại địa phương, ưu tiên những nơi còn nhiều rào cản; đồng thời phát triển đội ngũ giáo viên, phát huy vai trò kết nối của các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập giữa nhà trường, gia đình và chuyên gia. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối cũng cần được chú trọng, nhằm chuyển từ bảo đảm trẻ khuyết tật có mặt tại trường sang tham gia thực chất và đạt kết quả trong học tập.

Bà Tara Ellen O'Connell chia sẻ tại hội thảo.

Chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, ông Cho Jun-ho, Chủ tịch Tổ chức Phúc lợi Xã hội Angels’ Haven (Hàn Quốc) - cho biết, tổ chức đã đồng hành cùng Việt Nam từ năm 2017.

Theo ông, Việt Nam đang chủ động lựa chọn con đường phát triển giáo dục hòa nhập phù hợp với điều kiện thực tiễn. Kinh nghiệm của Hàn Quốc có thể được chia sẻ để tham khảo, nhưng mỗi quốc gia cần tìm ra cách làm phù hợp. “Mục đích của giáo dục hòa nhập là giúp người khuyết tật có thể sống trong cộng đồng như những người khác”- ông Cho Jun-ho nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Để tiếp tục phát triển lĩnh vực này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ: đổi mới nhận thức, nâng cao trách nhiệm; hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống hỗ trợ; nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ; tăng cường nghiên cứu khoa học, phối hợp liên ngành và huy động nguồn lực xã hội.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng tham gia giáo dục hòa nhập, đồng thời mong muốn các tổ chức trong nước và quốc tế chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực.

Tại hội thảo, ba phiên thảo luận tập trung vào bảo đảm quyền học tập công bằng, chất lượng; phát triển năng lực người học; hỗ trợ chuyển tiếp và hòa nhập xã hội của người khuyết tật. Đây là những vấn đề quan trọng nhằm bảo đảm giáo dục hòa nhập không chỉ dừng ở việc mở rộng cơ hội đến trường mà còn giúp mỗi người học được tham gia, phát triển và hòa nhập cộng đồng.