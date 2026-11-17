Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, về dự án luật, Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện toàn bộ dự thảo luật, đồng thời rà soát các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, các nghị định hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng báo cáo tại phiên họp. Ảnh:quochoi.vn

Trong đó, một số ý kiến nhấn mạnh yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan; hạn chế việc người dân phải cung cấp thông tin nhiều lần cho cơ quan nhà nước; có ý kiến cho rằng nội dung giao cơ quan có thẩm quyền nhưng không nêu rõ cơ quan nào, dẫn đến không thống nhất giữa các địa phương; đề nghị đánh giá chất lượng của luật không chỉ bằng cắt giảm thủ tục mà đánh giá qua số lượng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp mới phát sinh. Có ý kiến đề nghị quy định của luật bảo đảm bình đẳng giới và chính sách dân tộc.

Về nội dung này, Chính phủ đã tiếp thu, hoàn thiện Điều 18 dự thảo luật theo hướng quy định rõ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã trong quản lý đất đai; quy định các nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính với nhiều nội dung tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Đối với quy định về bình đẳng giới và chính sách dân tộc đã được tiếp thu, hoàn thiện tại Chương II dự thảo luật và xuyên suốt các điều, khoản trong dự thảo luật.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội cũng như các cơ quan của Quốc hội, dự thảo cơ bản đã được tiếp thu các ý kiến, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 21. Đồng thời, chú trọng giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh:quochoi.vn

Kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Luật, rà soát, chỉnh lý cả nội dung và kỹ thuật lập pháp trình Quốc hội, trong đó lưu ý bảo đảm thể chế hóa đúng, đủ các chủ trương của Đảng, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi pháp luật, bảo đảm thống nhất đồng bộ của Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật nhà ở (sửa đổi) và các pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng thời của ba luật.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật, thống nhất với chính sách tại Luật và nội dung đã báo cáo giải trình khi Quốc hội xem xét thông qua. Quy định rõ ràng, khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ không cần thiết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.