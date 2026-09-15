Tiếp tục hoãn phiên tòa xử vụ tài xế tông chết nữ sinh 14 tuổi tại Vĩnh Long

Chiều 15/9, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nữ sinh nạn nhân Nguyễn Ngọc Bảo Trân) cho biết, gia đình vừa nhận được quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm từ Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long.

Theo quyết định, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) dự kiến được mở lại vào sáng 29/9 tại trụ sở TAND khu vực 4. Nguyên nhân tạm hoãn được cho là do Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Phạm Thị Lanh bận công tác khác, việc thay đổi người tiến hành tố tụng là cần thiết để đảm bảo quá trình giải quyết vụ án.

Trước đó, vào ngày 28/8, phiên tòa sơ thẩm lần 1 đã bị hoãn do sự vắng mặt của người đại diện gia đình bị hại và một số luật sư bảo vệ quyền lợi cho phía nạn nhân. Được biết, gia đình em Bảo Trân hiện có 8 luật sư từ TP.HCM và Hà Nội tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải trên tỉnh lộ 901. Khi đến ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân), Trung lấn sang làn đường bên trái để vượt một xe tải chạy cùng chiều.

Ngày 29/9, tại trụ sở TAND khu vực 4 (Vĩnh Long) sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Trí Trần)

Đúng lúc này, hai nữ sinh đi xe đạp điện ở chiều ngược lại phải phanh gấp để tránh. Nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) chạy phía sau không kịp xử lý đã va chạm với xe bạn phía trước và ngã xuống đường (vẫn nằm trên phần đường của mình). Hậu quả, bánh trước xe tải do Trung điều khiển đã cán qua người, khiến em Trân tử vong.

Sự việc bị đẩy lên thành bi kịch khi pháp luật ban đầu không được thực thi nghiêm minh. Ngày 28/4/2025, vì quá uất ức, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của Bảo Trân) đã dùng súng tự chế bắn tài xế Trung trọng thương, sau đó tự sát. Vụ án "Giết người" được khởi tố nhưng sau đó đình chỉ do nghi phạm đã chết.

Mãi đến tháng 5 và tháng 6/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long mới chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Danh sách 6 cựu cán bộ bị truy tố bao gồm: Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn), Nguyễn Hoàng Văn (cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn, đã hưu trí), Nguyễn Quốc Khanh (cựu Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn), Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn), Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn) và Lê Phong Cảnh (cựu Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn).