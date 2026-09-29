Tiếp tục hoãn phiên tòa vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong do tai nạn giao thông

Sáng 29/9, TAND Khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trung là tài xế trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của em N.N.B.T) có biểu hiện sức khỏe không ổn định. Bà được người thân dìu ra khỏi phòng xét xử để đưa đến cơ sở y tế. Từ đó, hai luật sư đại diện cho bị hại đề nghị hoãn phiên tòa.

Nêu quan điểm, đại diện VKS đề nghị tạm dừng một khoảng thời gian để xem xét bà Hiền và người đại diện có quay trở lại phiên tòa hay không.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và ấn định ngày mở lại vào ngày 13/10.

Theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, bị cáo Trung điều khiển xe tải lưu thông trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân), Trung phát hiện một xe bán tải đang dừng sát lề phải nên điều khiển xe lấn sang làn trái để vượt.

Người thân nữ sinh đến phiên tòa từ rất sớm.

Cùng lúc này, ở chiều ngược lại, hai xe đạp điện do em T.N.X.N. và nạn nhân N.N.B.T điều khiển đi đến. Trên xe của em T còn chở theo một bạn khác.

Thấy xe tải của Trung lấn sang phần đường, em N phanh gấp dừng lại. Xe của em T chạy phía sau không kịp xử lý nên va vào xe của N.

Sau va chạm, em T ngã sang trái nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển cán qua người em T khiến em tử vong. Hai nữ sinh còn lại không bị thương.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột nạn nhân) đến nhà Trung, dùng súng bắn vào đầu Trung rồi tự sát. Kết luận giám định xác định Trung bị tổn thương cơ thể 90%.

Đến ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngày 26/6/2025, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Trung.

Liên quan vụ án, mới đây Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, xảy ra tại Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Theo kết luận điều tra, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, VKSND huyện Trà Ôn về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các bị can gồm: Lê Quốc Việt, Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Hoàng Văn, cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn, đã nghỉ hưu; Nguyễn Quốc Khanh (cán bộ Công an xã Trà Ôn), cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly, Phó viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long, cựu Phó viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh, kiểm sát viên VKSND khu vực 3, tỉnh Vĩnh Long, cựu kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn và Huỳnh Minh Trung, Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long, cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn.