Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Nghị quyết số 48/2026 về việc tiếp tục kéo dài hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số.

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách của giai đoạn 2021-2025 theo các quyết định của Thủ tướng.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Đồng bào Khmer ở ấp Lâm Dồ, xã Trần Đề (TP Cần Thơ) được khám bệnh, tư vấn và chăm sóc sức khỏe miễn phí tại địa phương, ngày 24/10.

Trách nhiệm của các bộ, ngành

Nghị quyết quy định Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện.

Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đồng thời, Bộ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai Nghị quyết, bảo đảm duy trì liên tục giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với nhóm được hỗ trợ trong trường hợp tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo thời hạn quy định.

Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp xã phổ biến chính sách, lập và quản lý danh sách người được hỗ trợ trên địa bàn.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, lồng ghép mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong quá trình triển khai các chương trình, đề án, chính sách thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (11/11/2026). Riêng quy định tại Điều 2 được áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến thời điểm Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025 ngày 1/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được ban hành và có hiệu lực.

Đối với những người thuộc diện hỗ trợ theo chính sách, đã vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị trước ngày Nghị quyết có hiệu lực và ra viện trước hoặc từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế tiếp tục được duy trì cho toàn bộ lượt khám bệnh, chữa bệnh đó.