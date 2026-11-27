Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu hỗ trợ củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ít nhất 10 hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; duy trì hoạt động của 190 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp hội hỗ trợ thành lập; duy trì việc làm ổn định cho 600 thành viên, lao động nữ trong HTX và 1.900 lao động nữ trong tổ hợp tác. Phấn đấu 100% nữ quản lý, điều hành HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX…

Đây là những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch số 399/KH-UBND, ngày 25-11-2026 thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg, ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của phụ nữ về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ…