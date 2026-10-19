Tiếp tục hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận dịch vụ công

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Năng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

Đổi mới cách phục vụ

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Năng, công nghệ số đang góp phần thay đổi quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Từ tiếp nhận, hướng dẫn đến luân chuyển, xử lý hồ sơ, nhiều công đoạn được thực hiện trên hệ thống điện tử. Việc sử dụng chữ ký số, gửi nhận văn bản và điều hành công việc trên môi trường mạng giúp cán bộ tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Tà Năng có địa bàn rộng, dân cư phân tán, đồng bào DTTS chiếm 78,2% dân số. Địa phương đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng và tổ lưu động, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thao tác trên điện thoại. Anh Mi Sen (thôn Tân Hạ) cho biết, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thủ tục hành chính thuận tiện hơn nhờ được cán bộ hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể tự thực hiện các thủ tục tại nhà.

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang - Chủ tịch UBND xã Tà Năng cho biết, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với cán bộ thôn vừa tuyên truyền, vừa hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Những khó khăn trong quá trình tiếp cận công nghệ được hỗ trợ giải quyết ngay tại cơ sở. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao năng lực công nghệ cho cán bộ và hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn, buôn tiếp cận dịch vụ hành chính thuận tiện hơn.

Còn nhiều điểm nghẽn

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của đồng bào DTTS và người dân vùng sâu, vùng xa từng bước được cải thiện. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn được lồng ghép trong các hội nghị, lớp tập huấn và hoạt động phổ biến chính sách, pháp luật. Việc hướng dẫn sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến cũng được triển khai với sự tham gia của cán bộ cơ sở, người có uy tín và các tổ công nghệ số cộng đồng.

Dù vậy, khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến giữa các nhóm dân cư vẫn chưa đồng đều. Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, hộ nghèo và những người ít tiếp xúc với công nghệ, còn hạn chế về kỹ năng số. Việc tạo lập, sử dụng tài khoản VNeID, xác thực điện tử, kê khai, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính vẫn gây khó khăn.

Bên cạnh kỹ năng sử dụng, hạ tầng viễn thông cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các nền tảng số. Tại xã Sơn Điền, một số khu vực đèo dốc, vùng sâu, vùng xa còn tình trạng lõm sóng hoặc sóng di động yếu, ảnh hưởng đến thông tin liên lạc và đời sống người dân, nhất là trên tuyến đèo Gia Bắc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 4.

Theo kết quả khảo sát của Tổ công tác liên ngành 421, trên địa bàn xã hiện có 14 trạm phát sóng di động của các nhà mạng. Tuy nhiên, tình trạng sóng yếu vẫn tồn tại ở một số khu vực. Ông Nguyễn Đỗ Ngọc Thiện - Phó Trưởng Phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, việc khắc phục các vùng lõm sóng không chỉ bảo đảm thông tin liên lạc mà còn mở ra cơ hội kết nối số cho chính quyền, doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Cùng với đầu tư hạ tầng, việc hỗ trợ người dân cần được thực hiện thường xuyên và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Theo khảo sát, người dân vẫn cần được hướng dẫn trực tiếp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cách truy cập internet, tạo lập và xác thực tài khoản VneID... Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ công nghệ số cộng đồng, người có uy tín và các đoàn thể trong hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.