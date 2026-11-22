Khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP về việc tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, nhưng các địa bàn này không còn trong danh sách của giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn nêu trên, đã không còn thuộc danh sách xã khu vực II, khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối thiểu bằng 70% mức đóng BHYT.

Để triển khai chính sách, Nghị quyết quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan. Trong đó, Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết.

Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện.

Đồng thời, bảo đảm duy trì liên tục giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với người thuộc diện hỗ trợ trong trường hợp tiếp tục tham gia BHYT theo thời hạn quy định; hướng dẫn UBND cấp xã phổ biến, lập và quản lý danh sách người được hỗ trợ trên địa bàn...

Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2026. Riêng quy định tại Điều 2 được áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến thời điểm Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, đối với những người thuộc diện hỗ trợ theo chính sách đã vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị trước ngày Nghị quyết có hiệu lực và ra viện trước hoặc từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, phạm vi quyền lợi BHYT tiếp tục được duy trì cho toàn bộ lượt khám bệnh, chữa bệnh đó.

Trước đó, theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT cho nhóm người dân tộc thiểu số nêu trên trong thời gian 36 tháng, từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 31/10/2026.

Sau 3 năm triển khai, chính sách đã góp phần duy trì thẻ BHYT cho bình quân khoảng 2 triệu người mỗi năm, hạn chế tình trạng người dân không tiếp tục tham gia BHYT khi địa bàn sinh sống không còn thuộc diện được ngân sách nhà nước cấp thẻ miễn phí.

Theo tính toán của Bộ Y tế, khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP. Bộ Tài chính dự kiến, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng này trong 2 tháng cuối năm 2026 khoảng 207 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2027-2030, kinh phí hỗ trợ bình quân ước khoảng 1.243 tỷ đồng mỗi năm.