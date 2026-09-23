Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng

Theo đề án, mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở thành ngân hàng Trung ương hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng quản trị tiên tiến và dữ liệu số; nâng cao năng lực hoạch định, điều hành chính sách, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Hệ thống tổ chức tín dụng được định hướng hoạt động lành mạnh, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ hiện đại và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Đề án xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: giải pháp chung; hiện đại hóa hệ thống ngân hàng; xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, một trọng tâm là nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, an toàn; tăng ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các công nghệ số trong quản trị, giám sát, phòng chống gian lận. Giai đoạn 2026 - 2027, hệ sinh thái thanh toán số tiếp tục được hoàn thiện, tăng kết nối ngân hàng với thuế, hải quan, y tế, giáo dục, giao thông, dịch vụ công và thương mại điện tử.

Đáng chú ý, để tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề án yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về tín dụng, ngân hàng và cơ chế bao thanh toán; mở rộng các phương thức cho vay dựa trên phương án sản xuất, kinh doanh, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, dữ liệu thanh toán và dòng tiền.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong cấp tín dụng, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp sẽ tiếp tục được triển khai nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.