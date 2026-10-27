Tiếp tục hành trình tri ân bằng trách nhiệm và đạo lý

Những ngày qua, rất nhiều cơ quan, đơn vị và người dân đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh dâng hương, đặt hoa tưởng nhớ, tri ân 731 liệt sĩ được quy tập trong giai đoạn 1 tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) và an táng trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Những nén hương được thắp lên trong đêm không chỉ thể hiện tình cảm đối với 731 liệt sĩ vừa trở về mà còn nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, về sự hy sinh không thể nào đong đếm được của các thế hệ cha anh. Tình cảm ấy cho thấy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” không chỉ hiện diện trong những chủ trương, chính sách hay các hoạt động kỷ niệm, mà đã trở thành tình cảm tự nhiên, sâu bền trong đời sống của nhân dân. Chính sự đồng thuận, sẻ chia và ủng hộ của nhân dân là nguồn động viên to lớn để các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn nhưng rất đỗi thiêng liêng này.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: HOÀNG THÀNH

Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) hiện nay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn chưa dừng lại. Bởi, vẫn còn nhiều địa điểm nghi có HCLS, nhiều gia đình đang mòn mỏi đợi chờ tin tức người thân. Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và mệnh lệnh từ trái tim của những người đang sống đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ví như, 731 liệt sĩ đã được đưa về nơi an nghỉ, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi chưa có lời giải. Các liệt sĩ là ai, quê hương ở đâu, thuộc đơn vị nào, thân nhân đang ở đâu? Đó là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giám định và xác minh. Bởi tìm được hài cốt là một bước tiến quan trọng, nhưng xác định được danh tính, trả lại tên tuổi và kết nối thông tin với gia đình mới là sự tri ân trọn vẹn.

Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tìm kiếm, quy tập HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng. Tính từ ngày 15-10 đến nay, Đội K74 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) đã phát hiện, quy tập thêm được 111 bộ HCLS, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo. Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh còn 12 khu vực có thông tin, dấu tích nghi liên quan đến nơi chôn cất tập thể liệt sĩ, cần tiếp tục khảo sát, xác minh. Mỗi địa điểm có đặc điểm lịch sử, địa hình và điều kiện tìm kiếm khác nhau, đòi hỏi phương pháp tiếp cận phù hợp, sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu giúp Ban chỉ đạo 515 thành phố triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm; trọng tâm là tập trung rà soát, xác minh, phân loại 12 khu vực nghi có mộ liệt sĩ; xác định địa điểm có đủ cơ sở khoa học, lịch sử để ưu tiên tìm kiếm; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng khu vực bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ tư lệnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh thu thập, giải mã tư liệu, nhất là tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước; mở rộng tìm kiếm nhân chứng, kêu gọi các cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin, hình ảnh, kỷ vật liên quan. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong khảo sát, tìm kiếm; hoàn thiện hồ sơ, bảo quản di vật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, đối chiếu với thân nhân để từng bước xác định danh tính liệt sĩ. Đội K74 và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ được bảo đảm đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang bị và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân cung cấp thông tin, đồng hành với các cơ quan chức năng trong hành trình tìm kiếm HCLS.

Những nén hương tri ân tiếp tục được thắp lên từ lòng tôn kính. Đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là tìm lại những hài cốt nằm sâu dưới lòng đất mà còn là hành trình gìn giữ ký ức lịch sử, thực hiện đạo lý của dân tộc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và giáo dục cho thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do.