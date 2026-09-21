Tiếp tục góp ý, hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: Bộ luật Hình sự có vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng và lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Thực tiễn cho thấy, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và khoa học, công nghệ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp. Do đó, việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự là yêu cầu cần thiết, nhằm đáp ứng tốt hơn thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đại tá Lâm Văn Long khẳng định: Những ý kiến đóng góp là cơ sở quan trọng để Công an thành phố tổng hợp, báo cáo Bộ Công an bổ sung, hoàn thiện dự thảo bộ luật trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ 2 vào tháng 10-2026. Đồng thời đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến; cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong tuyên truyền, góp ý và triển khai dự án luật. Lực lượng Công an thành phố cần xác định công tác tuyên truyền, góp ý hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian tới.