Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Tiên Dương Văn Thuận trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho bà Cao Thị Cúc tại nhà. Ảnh: DANH THÀNH

Dịp 3/2, bà Cao Thị Cúc, đảng viên Chi bộ khu phố I - Đông Hồ, phường Hà Tiên có thêm niềm vui. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, không thuận tiện đi lại, bà Cúc được Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Tiên Dương Văn Thuận đến tận nhà trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng được trân trọng trao tận tay đảng viên có hơn 6 thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng. Không đông người như một buổi lễ tại hội trường, nhưng với bà Cúc, khoảnh khắc ấy vẫn đầy xúc động. Bà vui vì những năm tháng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến được ghi nhận, càng trân trọng tình cảm, niềm tin của tổ chức Đảng khi lãnh đạo phường đến tận nhà thăm hỏi, trao Huy hiệu Đảng.

Năm 1962, bà Cúc được kết nạp Đảng. Trước khi nghỉ hưu, bà từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hà Tiên cũ. Với bà, được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận mà còn là dịp nhìn lại chặng đường đã qua. Bà Cúc nói: “65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi thấy rất tự hào. Đó là khoảng thời gian được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. Tôi quý lắm tình cảm, sự ghi nhận của Đảng”.

Trong các đợt 19/5 và 2/9, Đảng ủy phường Hà Tiên trao tặng Huy hiệu Đảng cho 72 đảng viên cao niên tuổi Đảng. Với các đảng viên, đó không chỉ là sự ghi nhận chặng đường đã qua mà còn là động lực để tiếp tục góp sức cho địa phương. Ông Hà Thanh Sử là đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hà Tiên vẫn đều đặn góp sức cho công tác khuyến học, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông Sử nói: “Còn sức tôi tiếp tục vận động, làm việc có ích cho học sinh, người dân”.

Theo ông Dương Văn Thuận, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và đóng góp của đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng và địa phương. “Có đồng chí 60, 65 năm tuổi Đảng, trải qua rất nhiều thời kỳ và có nhiều đóng góp cho địa phương. Tôi mong các đảng viên cao niên vẫn giữ niềm tin, uy tín và tinh thần trách nhiệm, làm gương để lớp đảng viên trẻ học tập, noi theo”, ông Dương Văn Thuận nói.

Bí thư Đảng ủy xã Hòn Nghệ Tạ Minh Tài trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Công Trãi. Ảnh: DANH THÀNH

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòn Nghệ tổ chức trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Công Trãi. Đón nhận Huy hiệu Đảng, ông Trãi bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và xem đây là dấu mốc có ý nghĩa trong quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân. “Dù ở cương vị nào, tôi luôn tự nhắc mình phải giữ gìn phẩm chất, thực hiện tốt trách nhiệm của đảng viên. Còn điều kiện, tôi vẫn muốn góp trí tuệ, kinh nghiệm để cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, ông Trãi nói.

Đảng ủy xã Tiên Hải vừa tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 3 đảng viên, trong đó trao 1 Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 2 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ông Phan Thanh Quan, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiên Hải, hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp Hòn Tre nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ông tiếp tục phát huy kinh nghiệm, góp sức vào sự phát triển của xã như góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, những lần vận động người dân thực hiện các phong trào do ấp, xã phát động hay sự gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày. “Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng thấy mình phải sống cho xứng đáng với hai từ đảng viên. Ở chi bộ, địa phương có việc gì cần, còn sức thì tôi góp sức, nhất là những việc thiết thực, có ích cho người dân”, ông Quan nói.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Hải Lâm Minh Chiến cho biết những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt được thời gian qua là sự kết tinh từ tinh thần đoàn kết, nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các thế hệ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ đã góp phần đặt nền móng, tạo động lực để Tiên Hải phát triển. “Kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm được các thế hệ cán bộ, đảng viên vun đắp qua từng thời kỳ là nguồn lực quý báu để Đảng bộ xã kế thừa, phát huy. Xã mong các đảng viên cao niên tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền xã ngày càng phát triển toàn diện”, ông Lâm Minh Chiến nói.