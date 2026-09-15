Tiếp tục gỡ khó, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Thị Mừng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Lộc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Tý, Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã, cho biết, sau sắp xếp, địa phương đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cơ bản phù hợp; hoạt động quản lý, điều hành được duy trì ổn định, liên tục.

Đến nay, xã đã tiếp nhận và tổ chức thực hiện 1.068 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,26%; hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn khoảng 98%; thanh toán trực tuyến đạt 99,26%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 99%.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy, Trưởng đoàn giám sát, ghi nhận những kết quả bước đầu của xã Tân Lộc trong tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã Tân Lộc còn gặp khó khăn do khối lượng nhiệm vụ tăng trong khi nhân lực còn hạn chế; một số cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nhất là những nhiệm vụ mới, đòi hỏi chuyên môn sâu.

Thời gian tới, xã Tân Lộc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện hiệu quả phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị; thường xuyên nắm tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy, Trưởng đoàn giám sát, ghi nhận những kết quả bước đầu của xã Tân Lộc trong tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời đề ra giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn./.