Tiếp tục giữ lửa cho cộng đồng, giữ trọn niềm tin của nhân dân

Tham dự hội nghị có 11 tập thể và 220 đại biểu là già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu, có nhiều đóng góp xuất sắc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động quần chúng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tỉnh; đánh giá kết quả sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với việc sắp xếp lại thôn, buôn, tổ dân phố; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác vận động quần chúng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bày tỏ niềm phấn khởi khi tham dự hội nghị, già làng La O Lanh, người có uy tín thôn Phước Tân, xã Tây Sơn cho biết, thời gian tới ông sẽ tiếp tục lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của bà con nơi sinh sống; tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân trong thôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu làm ăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn văn hóa truyền thống…

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, Đắk Lắk là ngôi nhà chung của 45 dân tộc anh em với hơn 3,3 triệu dân. Đây là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng Tây Nguyên và cũng là nơi hội tụ, giao thoa của những giá trị văn hóa độc đáo, tinh thần yêu nước nồng nàn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Các thế hệ già làng, trưởng thôn, buôn và người có uy tín đã trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết.

Ông Y Sin Bkrong, người có uy tín xã Dray Bhăng chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, các già làng, trưởng thôn và người có uy tín là người không giữ chức vụ cao, không có danh hiệu lớn, nhưng có tài sản vô giá mà không phải ai cũng có là niềm tin của nhân dân. “Một lời nói của già làng làm yên lòng buôn làng; một lời khuyên của người có uy tín hóa giải được mâu thuẫn, chính những điều giản dị ấy, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã đi vào cuộc sống”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín càng trở nên quan trọng; là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền tại cơ sở; là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân; là những “hạt nhân liên kết cộng đồng”; là những người góp phần giữ vững “thế trận lòng dân” từ mỗi thôn, buôn, khu dân cư… Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, dù không giữ chức vụ cao, không đòi hỏi đãi ngộ, già làng, người có uy tín lại có tài sản vô giá là niềm tin của nhân dân.

Ngoài ra, già làng, người có uy tín đã đi đầu trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, bảo tồn cồng chiêng, bài trừ hủ tục lạc hậu. Những việc làm đó tuy thầm lặng nhưng có ý nghĩa chiến lược, góp phần giữ vững thế trận lòng dân. Đây là sự tận tâm, trách nhiệm được gây dựng bằng cả quá trình sống gương mẫu, chân thành và trách nhiệm của những người uy tín trong cộng đồng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn mỗi già làng, mỗi người có uy tín, mỗi trưởng thôn, buôn thời gian tới trở về cộng đồng của mình với một niềm tin mới, một trách nhiệm mới và một quyết tâm mới. Tiếp tục giữ lửa cho cộng đồng; giữ gìn bản sắc; giữ vững đoàn kết; giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk xem đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín là những "đối tác đặc biệt" trong công tác vận động quần chúng; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, cung cấp thông tin và tham vấn ý kiến trước khi triển khai những chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống cộng đồng.