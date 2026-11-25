Qua rà soát, dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7/5/2026 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội.

Dự án do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông làm nhà đầu tư, có quy mô khoảng 2,23ha. Đến nay, diện tích đất đã được giao, cho thuê là 14.609m2. Diện tích dự kiến tiếp tục giao đất, cho thuê đất là 7.704 m2.