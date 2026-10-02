Tiếp tục duy trì tinh thần cao điểm trong giải phóng mặt bằng

Sáng 2-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát động 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh năm 2026. Các đồng chí: Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đợt cao điểm 90 ngày có 40 dự án được đưa vào danh mục theo dõi. Đến ngày 25-9, có 21 dự án hoàn thành hoặc vượt mục tiêu, 4 dự án gần hoàn thành, 12 dự án không hoàn thành mục tiêu, 2 dự án chưa phát sinh kết quả, riêng các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao được theo dõi theo từng khu. Như vậy, có 25/40 dự án đã hoàn thành, vượt mục tiêu hoặc ở mức gần hoàn thành.

Nhiều dự án tạo được khối lượng GPMB lớn trong thời gian cao điểm. Trong đó, Dự án Đường giao thông liên vùng Diên Khánh đoạn qua phường Bắc Nha Trang đạt 100%, tăng 90,43%; Dự án Nâng cấp, làm mới đường Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2) qua khu vực Ninh Hòa đạt 100%, đoạn qua khu vực Vạn Ninh tăng khoảng 75,8%; Dự án Tỉnh lộ 1A - ĐT.652B tăng hơn 76%. Dự án Khu công nghiệp Ninh Diêm 1 có chuyển biến mạnh ở bước kiểm kê, lập phương án; Dự án Khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn 1 đạt khoảng 78% ở bước lập phương án.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án còn chênh lệch lớn. Một số dự án có tỷ lệ GPMB thấp hoặc chưa tạo được sản phẩm theo mục tiêu, nhất là Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Dự án Khu công nghiệp Ninh Xuân 1 - 2 và Dự án Cụm công nghiệp Phước Minh 3.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu tại hội nghị.

Qua đợt cao điểm, công tác GPMB cũng từng bước chuyển từ theo dõi tỷ lệ chung sang quản lý cụ thể theo từng dự án, từng bước và từng hồ sơ. Qua kiểm tra, những vướng mắc được nhận diện rõ hơn ở các khâu chuẩn bị hồ sơ, mốc giới, bản đồ; xác minh nguồn gốc đất; lập, phê duyệt phương án, chi trả; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác vận động người dân.

Lãnh đạo UBND xã Vạn Hưng báo cáo tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo UBND xã Phước Dinh báo cáo tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và các lực lượng tham gia; đồng thời cảm ơn sự đồng thuận, chia sẻ của người dân có đất bị thu hồi. Đồng chí nhấn mạnh, GPMB có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ đầu tư, khả năng giải ngân và việc đưa các công trình vào hoạt động; vì vậy phải đặt công tác này trong tổng thể nhiệm vụ phát triển của tỉnh, đồng thời giải quyết thấu đáo từng trường hợp cụ thể, bảo đảm đúng pháp luật và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, qua đợt cao điểm có thể rút ra 3 bài học quan trọng: Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả; các cơ quan phải phối hợp liên tục trong suốt quá trình giải quyết; sự đồng thuận của người dân phải được xây dựng bằng công khai, đối thoại và thực hiện đúng chính sách. Kết quả phối hợp phải được thể hiện bằng tiến độ chung của dự án và mặt bằng thực tế được bàn giao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu tiếp tục giữ tinh thần khẩn trương của đợt cao điểm, đồng thời tổ chức công việc bài bản hơn. Chủ tịch UBND các xã, phường phải coi GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp chỉ đạo các dự án quan trọng, trường hợp phức tạp và những khâu đang chậm; hồ sơ thuộc thẩm quyền, đủ điều kiện phải được giải quyết kịp thời.

Đặc biệt, trong 7 ngày sau hội nghị, chủ đầu tư phải phối hợp với địa phương và đơn vị GPMB rà soát, cập nhật kế hoạch từng dự án, thống nhất phần việc còn lại và tiến độ thực hiện; xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn và kết quả phải đạt hằng tuần. Hồ sơ đủ điều kiện đến đâu phải xử lý, chuyển bước đến đó; nếu 2 kỳ báo cáo liên tiếp không có chuyển biến phải kiểm tra trực tiếp, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Đối với 4 dự án gần hoàn thành, các đơn vị lập danh sách từng trường hợp còn lại, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10-2026.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng cũng yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án bảo đảm đầy đủ hồ sơ, mốc giới, bản đồ và kinh phí; Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa chủ động điều phối nhân lực cho những nơi có khối lượng lớn. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phân loại, xử lý các kiến nghị về chính sách; các sở, ngành cấp tỉnh phải đồng hành, hướng dẫn rõ ràng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, không để kiến nghị chuyển qua nhiều cơ quan mà chưa xác định được đầu mối giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc kiểm tra phải dựa trên kết quả thực tế và gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Những đơn vị, cá nhân chủ động, tạo được chuyển biến thực chất cần được ghi nhận, nhân rộng; trường hợp hồ sơ đã đủ điều kiện nhưng vẫn chậm do né tránh, thiếu trách nhiệm phải xem xét trách nhiệm của cả người trực tiếp xử lý và người đứng đầu. “Giá trị của đợt cao điểm phải được tiếp nối bằng kết quả thực hiện sau hội nghị; khi kiểm tra lại phải thấy hồ sơ được giải quyết, quyền lợi hợp pháp của người dân được bảo đảm và các công trình có thêm mặt bằng để triển khai", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng và đồng chí Trần Hòa Nam trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Các đồng chí: Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát động 90 ngày cao điểm GPMB các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh năm 2026.