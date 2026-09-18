Tiếp tục duy trì công tác ứng trực, ứng phó với mưa lũ

Theo số liệu báo cáo nhanh từ các xã, phường, đến 16h ngày 18-9, trên địa bàn Hà Nội có 3.062 nhà ở bị ngập. 345 hộ dân đang phải sơ tán tránh lũ. Số gia đình bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt là hơn 6.700 hộ (khoảng 21.100 người).

Mưa lũ đã ảnh hưởng lớn đến hệ thống đê điều, thuỷ lợi, với hơn 25km đê, bờ bao và 41km bờ kênh thuỷ lợi bị ngập tràn; hơn 1.100m bờ sông, bờ suối bị sạt; 130m đê bờ bao và 170m bờ kênh thuỷ lợi bị sự cố.

Người dân xã Xuân Mai tích cực tham gia chống ngập ven sông Bùi. Ảnh: UBND xã Xuân Mai

Cũng do ảnh hưởng của mưa lũ, 7 cơ sở giáo dục và 9 nhà trạm bơm bị ngập. Hệ thống đường giao thông (quốc lộ, đường tỉnh, đường xã, đường sắt) bị ngập gần 31,8km, khiến việc đi lại của người dân các địa phương rất khó khăn.

Trong đợt mưa lũ đang diễn ra, ngành nông nghiệp chịu tổn thất lớn. Thống kê ít nhất 5.348,3ha lúa, mạ và 1.524,8ha rau, màu bị thiệt hại. Diện tích cây hàng năm và cây ăn quả bị ảnh hưởng vẫn còn lần lượt 144,5ha và 1.361,5ha.

Người dân các địa phương đã phải di dời 478 con gia súc và 94.826 con gia cầm để phòng tránh nguy cơ ảnh hưởng của mưa lũ. Hiện, chưa ghi nhận số lượng gia súc, gia cầm bị chết.

Trước ảnh hưởng kéo dài của mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục duy trì công tác ứng trực, thông tin, cảnh báo và phối hợp với các doanh nghiệp thuỷ lợi, UBND các xã, phường triển khai vận hành hàng trăm trạm bơm tiêu úng, chống ngập.

Chính quyền địa phương (đặc biệt là các xã khu vực sông Đáy, sông Tích, sông Bùi) đã áp dụng nhiều biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả; tăng cường công tác ứng trực, tuyên truyền, cảnh báo và các biện pháp hỗ trợ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lực lượng quân đội, công an đã được Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố chỉ đạo tăng cường tại các khu vực xã, phường bị ngập, ảnh hưởng do mưa lũ. Lũy kế lực lượng hiệp đồng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là 1.117 lượt người và 39 lượt phương tiện.

Tại các xã, phường, 4.906 lượt người, 266 lượt phương tiện, 6.053 chủng loại vật tư, dụng cụ cũng đã được huy động phục vụ công tác ứng phó với mưa lũ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản trong mưa lũ.