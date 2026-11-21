Đêm concert thứ ba của Tinh Hà “Say Hi” tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các vị khách quốc tế. (Ảnh: DatVietVAC cung cấp)

Tại đêm concert thứ ba của Tinh Hà “Say Hi”, ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC Group Holdings, cùng các nghệ sĩ và ê-kíp chương trình đã đón tiếp bà Jennifer Wicks, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam và bà Ganbaatar Hulan, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam.

Sự hiện diện của các vị khách quốc tế tại một chương trình âm nhạc Việt Nam mang đến thêm một dấu ấn trong hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần kết nối nghệ sĩ, công chúng và các nền văn hóa thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.

Sau sự kiện, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã chia sẻ trên fanpage chính thức về sự tham dự của đại diện ngoại giao Hoa Kỳ, đồng thời giới thiệu Tinh Hà “Say Hi” là một trong những chương trình âm nhạc được yêu thích tại Việt Nam, tôn vinh tài năng và sức sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ.

Thông điệp từ Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh sự giao thoa giữa âm nhạc Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua sự tham gia của 24 nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ người Mỹ gốc Việt Dillan Phan, cùng sự đóng góp của các ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Thông điệp “Từ dòng nhạc pop Mỹ đến V-pop, âm nhạc kết nối chúng ta!” đã cho thấy âm nhạc có thể vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, trở thành cầu nối giữa các cộng đồng và nền văn hóa.

Đêm concert thứ ba của Tinh Hà “Say Hi”. (Ảnh: DatVietVAC cung cấp)

Trước đó, ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cũng từng tham dự concert Anh Trai “Say Hi” tại Las Vegas vào năm 2025. Ông đề cập đến vai trò của lĩnh vực văn hóa, giải trí trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các nghệ sĩ tham gia là những “đại sứ” góp phần lan tỏa âm nhạc và nội dung Việt Nam.

Từ những cuộc gặp gỡ trên sân khấu đến các hoạt động biểu diễn tại nước ngoài, các sản phẩm giải trí Việt đang mở rộng vai trò vượt ra ngoài phạm vi phục vụ khán giả trong nước. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh, bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và kết nối văn hóa giữa các quốc gia.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng, khả năng hình thành, sở hữu và khai thác tài sản trí tuệ có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Với DatVietVAC, Vũ trụ “Say Hi” là một trong những sản phẩm tiêu biểu cho chiến lược phát triển IP giải trí nguyên bản. Thay vì chỉ khai thác giá trị trong một mùa phát sóng, mô hình khai thác IP 360°, doanh nghiệp phát triển các cấu phần liên kết giữa chương trình, âm nhạc, nghệ sĩ, concert và cộng đồng người hâm mộ, qua đó kéo dài vòng đời sản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Dự kiến Vũ trụ “Say Hi” trở lại thành phố Las Vegas vào cuối tháng 11/2026. (Ảnh:DatVietVAC cung cấp)

Đáng chú ý, chiến lược này đang từng bước được mở rộng ra thị trường quốc tế. Sau concert Anh Trai “Say Hi” tại Las Vegas năm 2025, DatVietVAC dự kiến tiếp tục đưa Vũ trụ “Say Hi” trở lại thành phố này vào cuối tháng 11/2026. Cùng thời điểm, concert “Mắt nhắm mắt mở” của HIEUTHUHAI cũng được lên kế hoạch tổ chức tại Las Vegas, góp phần đưa thêm các sản phẩm giải trí thuộc hệ sinh thái DatVietVAC đến với khán giả quốc tế.

Trong chiến lược giai đoạn 2026-2030, DatVietVAC đặt mục tiêu đạt khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2030. Bên cạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, doanh nghiệp kỳ vọng việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa mô hình khai thác IP sẽ đóng góp vào tăng trưởng dài hạn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Từ các chương trình giải trí được khán giả Việt Nam đón nhận đến những hoạt động biểu diễn và hợp tác thương mại tại Hoa Kỳ, hành trình của DatVietVAC phản ánh một hướng phát triển đáng chú ý của công nghiệp văn hóa Việt Nam: Không chỉ sáng tạo sản phẩm phục vụ thị trường trong nước, mà từng bước làm chủ tài sản trí tuệ, phát triển năng lực thương mại hóa và chủ động tham gia thị trường quốc tế.