Tiếp tục đưa hoạt động kết nghĩa giữa Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Bộ CHQS tỉnh Phông Sa Lỳ đi vào chiều sâu

Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Bộ CHQS tỉnh Phông Sa Lỳ ký biên bản ghi nhớ năm 2026.

Tại hội đàm, hai đơn vị đã trao đổi về kết quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, trao đổi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh. Hai bên cũng chia sẻ về kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang hai tỉnh; đánh giá việc phối hợp tuyên truyền và phát huy hiệu quả mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Bộ CHQS hai tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhất là về đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế. Hai đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và cho Nhân dân hai tỉnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị của hai nước; phối hợp trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tích cực trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Phông Sa Lỳ tham quan Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại hội đàm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Phông Sa Lỳ thống nhất, để hoạt động kết nghĩa giữa hai đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, Bộ CHQS hai tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi nắm tình hình, nhất là trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hai tỉnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị của hai nước. Ngay sau hội đàm, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Bộ CHQS tỉnh Phông Sa Lỳ đã ký biên bản ghi nhớ năm 2026.

Trước đó, đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Phông Sa Lỳ, Quân đội nhân dân Lào đã đến dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân và tham quan Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang.