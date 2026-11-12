Tiếp tục đột phá trong khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 12/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Thủ tướng nêu bật các chỉ số quốc tế tích cực của Việt Nam, đồng thời trình bày các định hướng lớn về công nghệ chiến lược, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tự chủ.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, thực hiện Nghị quyết 57, thời gian qua Chính phủ đã tập trung 4 vấn đề lớn, đó là: Rà soát hoàn thiện thể chế theo hướng kiện toàn, sáng tạo, phát triển, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Bố trí nguồn lực bảo đảm 3 trụ cột, đó là: Khoa học công nghệ, đời mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc đào tạo tại các viện, trường. Đổi mới mạnh mẽ cách triển khai khoa học công nghệ gắn với các bài toán lớn.

Phó Thủ tướng khẳng định, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đạt đc những kết quả phấn khởi.

Thế giới đánh giá chỉ số sáng tạo toàn cầu của Việt Nam đứng thứ 43/139 quốc gia, tăng 1 bậc so với năm 2025 và Việt Nam được xếp đứng thứ 3 Đông Nam Á về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI)

Tuy nhiên cùng với kết quả đạt được, qua ý kiến của các đại biểu Quốc hội nêu vẫn còn nhiều bất cập. Năng lực kiểm thử hệ thống AI và đánh giá rủi ro theo tình huống sử dụng còn hạn chế; số liệu hiện có phản ánh phạm vi triển khai và phản hồi của người dùng, chưa đủ kết quả kiểm chứng độc lập về độ chính xác, an toàn dữ liệu và mức cải thiện chất lượng công việc. Chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng đối với hệ thống AI rủi ro cao.

Liên quan đến vấn đề thương mại hóa, đưa các nghiên cứu vào cuộc sống, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng thời gian qua nhiều nghiên cứu chưa gắn với đầu ra, các viện, trường học, nhà nước cấp tiền nhưng các viện, trường chưa làm được nhiều.

Quan điểm của Chính phủ là AI tạo ra tri thức, năng lực sáng tạo nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia và hướng tới thương hiệu Made in Vietnam.

Triển khai cơ chế mới cho công nghệ chiến lược với 20 bài toán lớn, 30 sản phẩm, giao 10 Bộ trưởng phụ trách và áp dụng cơ chế cấp kinh phí chấp nhận rủi ro cho doanh nghiệp.

Kiên quyết đổi mới công tác thương mại hóa, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất và nhu cầu của doanh nghiệp.