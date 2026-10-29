Tiếp tục đóng góp vào phát triển lý luận, hoàn thiện đường lối lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự buổi lễ có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; một số đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các thế hệ thành viên và cán bộ Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, 30 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương thể hiện xuất sắc vị trí, vai trò, sứ mệnh trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, trong công tác nghiên cứu lý luận; làm tốt chức năng tư vấn cho Đảng về các vấn đề lý luận chính trị, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hội đồng chủ trì các chương trình nghiên cứu lý luận chính trị trọng điểm, đặc biệt cấp quốc gia, các đề án tổng kết lớn; là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng qua các nhiệm kỳ; chủ trì hoạt động trao đổi lý luận với các đảng cộng sản và các đảng tham chính trên thế giới; tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch trên mặt trận tư tưởng lý luận.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội đồng Lý luận Trung ương vì đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, công tác lý luận giữ vai trò nền tảng đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. 30 năm với 6 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng Lý luận Trung ương đã khẳng định vai trò đầu não tư vấn chiến lược về lý luận chính trị; quy tụ trí tuệ của các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, cán bộ đảng viên và Nhân dân, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045 và 100 năm tiếp theo. Yêu cầu cao nhất đối với Hội đồng Lý luận Trung ương là góp phần nâng cao năng lực của Đảng trong nhận thức quy luật, lựa chọn đường hướng và lãnh đạo sự phát triển của Đảng, của đất nước. Hội đồng cần tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn chiến lược; bám sát những chuyển động của đất nước và thế giới, lựa chọn vấn đề nghiên cứu từ yêu cầu lãnh đạo, phát triển; kiên trì đầu tư nghiên cứu nền tảng, dài hạn.

Hội đồng phải thực hiện thật tốt 2 cuộc tổng kết lớn, 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; đánh giá khách quan thành tựu, thẳng thắn làm rõ hạn chế, khơi mở những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển góp phần tạo bước phát triển mới về lý luận và tầm nhìn lãnh đạo của Đảng. Xuyên suốt quá trình đó phải làm sâu sắc hơn bài học “Dân là gốc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng và những vấn đề mới, cấp bách của đất nước, của thời đại. Trọng tâm là tiếp tục phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; làm sâu sắc mối quan hệ giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đó, luận giải điều kiện vận hành mô hình phát triển tự chủ, tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; đi sâu vào đột phá tư duy lãnh đạo, thể chế, đổi mới quản trị quốc gia; giải quyết hài hòa quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; nâng cao chất lượng quyết sách gắn với thể chế hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát; gắn tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng với thực hành văn hóa cầm quyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ nghiên cứu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Hội đồng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cần phát huy lợi thế gắn kết giữa nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đào tạo cán bộ. Mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị toàn quốc phải quy tụ các cơ quan tham mưu, viện nghiên cứu, trường đại học và lực lượng thực tiễn; có cơ chế đặt hàng, chia sẻ tư liệu, kế thừa kết quả. Đặc biệt coi trọng chuyên gia đầu ngành và đội ngũ kế cận; giao nhiệm vụ xứng đáng, tạo điều kiện để người có tài năng chuyên tâm nghiên cứu; giúp cán bộ trẻ trưởng thành qua công trình khó và khảo sát thực tiễn. Hội đồng cần chủ động đưa những thành tựu lý luận và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam vào trao đổi quốc tế bằng các công trình có giá trị khoa học, góp phần làm sáng rõ con đường phát triển của đất nước và đóng góp vào tri thức chung của nhân loại. Đổi mới phương pháp nghiên cứu, phát huy dân chủ và bản lĩnh khoa học, giữ nghiêm liêm chính học thuật. Thực tiễn phải được khảo sát đến nơi, đến chốn, kỹ càng; kết luận nghiên cứu phải giải thích được thực tế và được kiểm nghiệm trong thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng phát triển đất nước của 100 năm tiếp theo (2030-2130) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng cần thực hiện quyết liệt ngay từ bây giờ. Đảng, Nhà nước tin tưởng Hội đồng cùng đội ngũ các nhà khoa học tiếp nối truyền thống, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết, có những đóng góp xứng đáng vào việc phát triển lý luận, hoàn thiện đường lối, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Thành quả của chặng đường tới phải góp phần làm vững chắc hơn cơ sở khoa học của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.