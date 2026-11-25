Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng 25/11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Văn Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2026, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động, phối hợp chặt chẽ trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác; phục vụ chu đáo các hội nghị, cuộc làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các đoàn công tác của Trung ương.

Đồng chí Thái Phúc Sơn - Chánh Văn phòng Tỉnh Ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các văn kiện Hội nghị Trung ương khóa XIV; các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương sau cuộc làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; kịp thời tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết của Trung ương năm 2026.

Đồng chí Phan Tấn Linh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tổ chức sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của Tỉnh ủy. Trong 40 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác xây dựng Đảng do các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chủ trì, đến nay đã hoàn thành 34 nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị đang tập trung triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, tổng kết cuối năm và xây dựng chương trình công tác năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Thanh Điện - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tham mưu, thẩm định, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy ban hành 2 đề án, 2 nghị quyết, 13 quy định, 4 quy chế, 9 chỉ thị cùng nhiều quyết định, kết luận, báo cáo, chương trình, kế hoạch, thông báo, công văn lãnh đạo, chỉ đạo, bài viết, bài phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng thời, phối hợp xây dựng báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các điều kiện phục vụ 3 đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026; kịp thời tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện thông báo kết luận đợt 1, đợt 2 và đang hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận đợt 3.

Phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; duy trì nghiêm chế độ họp, hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế làm việc để kịp thời cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Hà Văn Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và công tác phối hợp giữa các cơ quan có nhiều đổi mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, rà soát, tích hợp văn bản nhằm giảm số lượng văn bản chỉ đạo theo Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu làm rõ thêm về một số kết quả nổi bật của các đơn vị; một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp của các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, thời gian chuẩn bị ngắn nhưng các cơ quan đã chủ động tham mưu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Gắn với đó là nhiệm vụ rà soát vị trí việc làm.

Đến nay, các cơ quan đã hoàn thành 85% nhiệm vụ xây dựng Đảng trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tính đến ngày 20/11, toàn Đảng bộ kết nạp 3.120 đảng viên, đạt 102% kế hoạch. Tỷ lệ hồ sơ đảng viên được làm sạch, đồng bộ đạt 99,6%. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan cấp tỉnh và cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho rằng, dù đạt nhiều kết quả tích cực, song, vẫn có việc tham mưu còn chậm hoặc thiếu chủ động; còn tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần… Vì vậy, các cơ quan phải rà soát lại, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Về nhiệm vụ chung từ nay đến cuối năm, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy rà soát những việc còn lại trong chương trình năm 2026. Với những nhiệm vụ đã đề nghị gia hạn, phải xác định rõ tiến độ thực hiện. Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (ngày 2/11/2026) về kết quả kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đợt 3.

Với từng nội dung cần khắc phục, phải xác định rõ đầu mối, thời hạn, kết quả. Đặc biệt, các cơ quan tập trung hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và tổng kết năm 2026. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy định số 18, Kết luận số 226 của Ban Bí thư và Kết luận số 69 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cơ quan chủ trì phải chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn và gửi hồ sơ đúng hạn.

Với nhiệm vụ cụ thể của từng ban, đơn vị, cần tập trung cao để tổ chức thực hiện; từng cơ quan phải xác định rõ người phụ trách, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt của từng nhiệm vụ. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ và chất lượng thực hiện.