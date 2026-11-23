Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính uỷ Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân khu 9; đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Tham dự hội nghị còn có đại diện các cơ quan Quân khu và lãnh đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính uỷ Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân khu 9, cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ Đồng Tháp và đại biểu các tỉnh, thành phố tham quan khu trưng bày tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng Cụm thi đua 5 tỉnh, thành phố năm 2026.

Năm 2026, với chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, Cụm thi đua 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 đã tập trung hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; triển khai hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”.

Các địa phương tổ chức hoạt động Tết Quân - Dân với tổng kinh phí trên 531 tỷ đồng. Đặc biệt, các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, Cà Mau là địa phương hoàn thành sớm nhất việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch. Công tác huấn luyện đạt 100% kế hoạch năm; chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong năm, các tỉnh, thành phố trong Cụm thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nổi bật là các mô hình: “Dân vận khéo - Kết nối nghĩa tình quân dân”; “Đi có quà - Về có nhà”; “Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua quyết thắng gắn với chuyển đổi số và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện ‘mẫu mực, tiêu biểu’ trong LLVT tỉnh”; “Tiếp bước em đến trường”; “Con nuôi đồn biên phòng” và “Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính gắn với các phong trào thi đua như “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”… được triển khai sâu rộng, đạt kết quả khá toàn diện. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần kỹ thuật; thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng và kiểm định chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật. 100% nhà kho quân khí đạt tiêu chuẩn 5 nội dung.

Công tác biên phòng được các lực lượng triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển; đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và chống khai thác IUU.

Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong LLVT Quân khu tiếp tục được các tỉnh, thành phố cụ thể hoá, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Năm 2026, toàn Cụm đã khen thưởng thường xuyên, chuyên đề và đột xuất cho 1.511 tập thể, 6.642 cá nhân; đồng thời đề nghị cấp trên khen thưởng 1.217 huân chương, huy chương các loại.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, cách làm hay, mô hình sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua quyết thắng; chia sẻ kinh nghiệm triển khai phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong LLVT Quân khu thời gian tới.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính uỷ Quân khu, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào thi đua trong LLVT Quân khu. Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; duy trì các mô hình theo hướng bền vững, góp phần củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính uỷ Quân khu, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quân khu 9, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng thời, gắn phong trào thi đua với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; tập trung xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, kiện toàn tổ chức biên chế và bồi dưỡng năng lực cho cán bộ cấp xã, phường.

Chính uỷ Quân khu yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua tăng cường giáo dục, quản lý tư tưởng bộ đội; bảo đảm an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9, thủ trưởng các tỉnh, thành phố và đại diện các cơ quan, đơn vị chụp ảnh lưu niệm.