Quang cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đã nghỉ hưu và chuyển công tác, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên của nhà trường.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh.

Trình bày diễn văn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đồng chí Hứa Tân Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, trong bối cảnh có nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được nâng lên; công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng văn hóa trường Đảng và hiện đại hóa nhà trường tiếp tục được quan tâm.

Đặc biệt, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai vinh dự là trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn mức 2 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đồng chí Hứa Tân Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày diễn văn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Trước giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đặt ra những nhiệm vụ ngày càng cao, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện, khẳng định rõ hơn vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ sở nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tham mưu chính sách của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân và đại diện gia đình cá nhân được truy tặng huân chương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 cá nhân, trong đó có 2 cá nhân được truy tặng; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân.

Trường Chính trị tỉnh tuyên dương nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi do tỉnh và Trung ương tổ chức.

Trường Chính trị tỉnh tuyên dương nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi do tỉnh và Trung ương tổ chức.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, gửi tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động Trường Chính trị tỉnh lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao tặng, truy tặng Huân chương Lao động.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trường Chính trị tỉnh được công nhận đạt chuẩn mức 2 là dấu mốc quan trọng, kết tinh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tâm huyết, nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên. Thành quả ấy không chỉ khẳng định bước trưởng thành của nhà trường mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, hiện đại.

Trong giai đoạn phát triển mới, thực tiễn đòi hỏi mỗi cán bộ không chỉ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng mà còn phải có năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, hiện đại; chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng cung ứng của nhà trường sang đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, yêu cầu vị trí việc làm và những năng lực cán bộ còn thiếu, còn yếu, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là năng lực quản trị, điều hành, chuyển đổi số và xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Mục tiêu cao nhất là chuyển kiến thức được trang bị thành năng lực hành động, chuyển kết quả đào tạo thành hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Cùng với đó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn mức 2, tạo nền tảng phát triển bền vững; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát huy vai trò tư vấn chính sách phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, xây dựng nhà trường hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, mẫu mực; chủ động chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ mới theo chủ trương sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…