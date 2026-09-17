Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò chủ thể của người dân

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thành Đô, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên; Lò Văn Cương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên...

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh Điện Biên về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Sinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả tốt đẹp.

Nổi bật như, tái cơ cấu ngành nông nghiệp có chuyển biến rõ nét, trọng tâm là phát triển cà phê, mắc ca, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhất là diện tích trồng mới cà phê, mắc ca và trồng rừng.

Phương thức hỗ trợ sản xuất từng bước chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang phát huy vai trò chủ thể của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể có bước phát triển; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Liên kết giữa chính quyền - hợp tác xã - doanh nghiệp - người dân bước đầu được hình thành, tạo nền tảng phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp.

Đặc biệt, huy động hơn 1.960 lao động trong thực hiện kế hoạch đào hố trồng cây cà phê và mắc ca với gần 173.000m³; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng; đàn vật nuôi phát triển ổn định đạt 4.812 con, tổng đàn gia cầm đạt 57.215 con; diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì 72,2ha; hoàn thành trồng mới 163,73ha rừng (đạt 163,7% kế hoạch) và 8.600 cây phân tán theo hướng cây đa tác dụng, vừa tạo giá trị kinh tế, vừa bảo vệ môi trường, cây sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 43,5%.

Thời gian tới, UBND xã Chiềng Sinh xác định tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò chủ thể của người dân; phát triển cà phê, mắc ca theo hướng nâng cao chất lượng, bền vững, gắn với thị trường; khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực chăm sóc diện tích mắc ca chuyển tiếp; tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả hợp tác xã và liên kết chuỗi; tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và công nghiệp chế biến; phát triển chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và sản phẩm OCOP theo hướng hàng hóa; từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất và vùng nguyên liệu; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phối hợp, kiểm tra và đôn đốc.