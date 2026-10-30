Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng chuyên nghiệp, hiện đại

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Đoàn Xuân Hiếu- Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2020-2026 nhấn mạnh, đổi mới báo chí cần gắn đổi mới công nghệ với tư duy nghề nghiệp, nâng cao chất lượng, chiều sâu thông tin và năng lực phân tích, phản biện, định hướng. Trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông số, người làm báo cần chủ động làm chủ công nghệ mới, đồng thời giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và bản sắc báo chí xứ Quảng. Đại hội cần bàn thảo các giải pháp để Hội thực sự là ngôi nhà chung, hoạt động thiết thực, gần hội viên và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động nghề nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ ba từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng (thứ hai từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Giai đoạn 2020-2026 là thời kỳ đất nước và thành phố Đà Nẵng trải qua nhiều biến động sâu sắc, nhiều sự kiện lịch sử trọng đại. Cùng với quá trình sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp và đặc biệt là việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam (cũ) vào thành phố Đà Nẵng để thành lập thành phố Đà Nẵng mới trực thuộc Trung ương, đời sống báo chí và tổ chức Hội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Các đại biểu dự đại hội

​Bất chấp những khó khăn, áp lực từ đại dịch COVID-19, biến động kinh tế toàn cầu và quá trình tinh gọn bộ máy, báo chí Đà Nẵng vẫn duy trì sự phát triển toàn diện. Hiện nay, thành phố tự hào là một trong những trung tâm báo chí lớn của cả nước, quy tụ Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng, Tạp chí Đất Quảng cùng hàng chục cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác đặt cơ quan thường trú, văn phòng đại diện. Dưới sự định hướng của công cuộc chuyển đổi số báo chí, các cơ quan báo chí đã nhanh chóng xây dựng mô hình Tòa soạn hội tụ, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển đa nền tảng, tạo ra hàng loạt tác phẩm báo chí chất lượng cao, phản ánh chân thực, sinh động mọi mặt đời sống xã hội.

Đồng chí Đoàn Xuân Hiếu- Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2026 phát biểu khai mạc Đại hội.

​Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ người làm báo Đà Nẵng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngại khó khăn, gian khổ, bám sát cơ sở để kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội. Đáng chú ý, không có hội viên nào vi phạm pháp luật hay đạo đức nghề nghiệp đến mức phải xử lý kỷ luật. Các cấp Hội cũng đã làm tốt vai trò tập hợp hội viên với tổng số 393 hội viên sinh hoạt tại các chi hội và câu lạc bộ trực thuộc.

​Công tác chuyên môn nghiệp vụ đạt nhiều kết quả nổi bật. Giải thưởng Báo chí thành phố Đà Nẵng và Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng hàng năm trở thành ngày hội lớn của giới báo chí, thu hút hàng trăm tác phẩm dự thi chất lượng mỗi năm. Cùng với đó, các hoạt động từ thiện xã hội như chương trình "Ly cà phê yêu thương", đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đồng bào vùng lũ, học sinh nghèo với tổng trị giá hàng tỷ đồng đã thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tấm lòng nhân ái của người làm báo thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại Đại hội

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và Đà Nẵng phấn đấu trở thành cực tăng trưởng lớn, đầu tàu kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đại hội xác định phương châm hành động: "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". ​Hội Nhà báo thành phố đặt ra mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao vai trò, uy tín của Hội trong đời sống xã hội; góp phần xây dựng nền báo chí Đà Nẵng hướng tới tiêu chí "chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại".

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đưa Chương trình "Ly cà phê yêu thương" huy động được từ 500 triệu đồng trở lên để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại Đại hội

​Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đại hội đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chấp hành và các chi hội cơ sở; chủ động tham mưu cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho báo chí; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu thích ứng với truyền thông số; thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa Hội với các cơ quan quản lý nhà nước và Mặt trận Tổ quốc; đồng thời làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh: Báo chí đất Quảng giàu bản sắc, có nhiều nhân tài, đồng thời cần học hỏi những cách làm hay, cách làm mới từ Hội Nhà báo Việt Nam và các địa phương bạn để tự làm mới mình, tạo bước phát triển mới.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa I ra mắt tại đại hội

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Hội Nhà báo thành phố và các cơ quan báo chí tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: ​Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng: Báo chí phải bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn đời sống. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng tuyên truyền; phát huy vai trò của báo chí trong việc củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. ​Thứ hai, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại: Các cơ quan báo chí cần chú trọng nâng cao chất lượng tác phẩm, đẩy mạnh các tuyến bài chuyên sâu, có tính phát hiện, phản biện và kiến tạo. Chủ động đề xuất giải pháp đối với những vấn đề lớn, điểm nghẽn trong quản lý, luôn thể hiện rõ "hơi thở cuộc sống". ​Thứ ba, phát huy vai trò tiên phong trong quảng bá hình ảnh địa phương: Sau hợp nhất, Đà Nẵng có không gian phát triển mới kết nối hài hòa giữa đô thị, biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Báo chí cần góp phần kết nối những giá trị văn hóa, lịch sử, con người và tiềm năng đặc sắc của các vùng miền, lan tỏa khát vọng phát triển chung của cộng đồng. ​Thứ tư, đẩy mạnh thông tin đối ngoại và nâng cao chất lượng sản phẩm: Nâng cao hiệu quả các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, qua đó lan tỏa tình thần nhân văn và trách nhiệm của người làm báo với cộng đồng.

Các đại biểu thuộc Ban chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng đến dự đại hội

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh mong ​Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ mới cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và chuyên môn nghiệp vụ giỏi.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đề nghị thời gian tới cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp; chủ động xây dựng các tuyến bài mang tính giải pháp, đổi mới truyền thông chính sách trên nền tảng số, phục vụ lợi ích của nhân dân. Nhấn mạnh việc chuyển từ quản lý hội viên sang phục vụ hội viên, tránh hành chính hóa, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng gợi mở phát triển các câu lạc bộ theo chuyên môn, sở thích và tăng cường thu hút phóng viên thường trú. Hội Nhà báo Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; đề nghị Hội tăng số buổi tập huấn, chú trọng kỹ năng làm báo số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trao quà các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo nhiệm kỳ 2020 - 2026 không tham gia tái cử nhiệm kỳ mới.

Tại đại hội, Ban tổ chức công bố Quyết định số 197/QĐ-HNBVN ngày 30/9/2026 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam công nhận nhân sự Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng khóa I. Ban Chấp hành gồm 18 người, Ban Thường vụ gồm 7 người. Nhà báo Mai Văn Tư giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031, nhà báo Lê Văn Nhi giữ chức Phó Chủ tịch Hội chuyên trách; nhà báo Hồng Quang Năm giữ chức Phó Chủ tịch Hội, Trưởng ban Kiểm tra. Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới gồm 3 người.

​Đại hội cũng đã thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh: 100% hội viên không bị xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Hằng năm tổ chức ít nhất 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong báo chí và 01 hội nghị thời sự chính trị chuyên đề. Duy trì và nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia, phấn đấu trên 90% tác phẩm đạt chỉ tiêu phân bổ, có tác phẩm vào vòng chung khảo và đạt giải. Tổ chức bài bản Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng và các giải chuyên đề hằng năm; duy trì hiệu quả Đặc san Người làm báo và ra mắt Trang thông tin điện tử của Hội.

​Công Hạnh