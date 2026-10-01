Tiếp tục đổi mới để nâng cao vị thế Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong Quý III/2026, các viên chức của Tạp chí đã nêu cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực hết sức mình triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tư pháp.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Tạp chí được quan tâm, triển khai đúng quy định, bám sát công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công tác liên kết với các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu, xuất bản ấn phẩm và liên kết với các cơ quan báo chí trong thông tin, truyền thông được tăng cường, góp phần mở rộng vị thế của Tạp chí trong đời sống xã hội.

Công tác truyền thông, thông tin lý luận, khoa học pháp lý, thực tiễn pháp lý đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, định hướng thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua đó, đã phản ánh toàn diện các lĩnh vực pháp luật và tư pháp, đồng thời, đi sâu vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, góp phần quan trọng vào việc cung cấp cơ sở lý luận cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học pháp lý trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, là phương tiện chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tư pháp, truyền thông chính sách, pháp luật đến các độc giả trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nỗ lực và kết quả đạt được của Chi ủy, tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đạt được trong Quý III/2026.

Về nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2026, Thứ trưởng đề nghị Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2026, bảo đảm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2026 và các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác phát triển đảng; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cả ý chí và hành động, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động.

Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Trương Thế Côn phát biểu.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2040”, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ ưu tiên theo từng giai đoạn; tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hàm lượng khoa học và giá trị thực tiễn của các ấn phẩm Tạp chí in và Tạp chí điện tử; tập trung xây dựng, xuất bản các ấn phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề về các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI để gửi tới các đại biểu Quốc hội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong các mặt hoạt động; tiếp tục xây dựng, mở rộng và phát triển đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các nhà hoạt động thực tiễn có uy tín...