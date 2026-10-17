Tiết mục văn nghệ tại do sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học biểu diễn.

Đây là dịp để các thế hệ thầy và trò cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành, tri ân những người đặt nền móng và tiếp nối những giá trị đã được vun đắp.

Thành lập tháng 3-1997, Khoa khởi đầu với 8 cán bộ, giảng viên và 116 sinh viên. Từ một chương trình đào tạo ban đầu, đến nay Khoa triển khai 4 chương trình ở hai trình độ đại học và sau đại học. Đội ngũ hiện có 2 phó giáo sư, 14 tiến sĩ và 6 nghiên cứu sinh; quy mô đào tạo gồm 1.856 sinh viên chính quy, 165 học viên sau đại học và 1.000 người học hệ vừa làm vừa học.

Các thế hệ thầy trò Khoa Giáo dục Tiểu học.

Trong gần 30 năm, Khoa đã đào tạo 3.228 sinh viên chính quy, 319 học viên sau đại học và hơn 23.000 người học hệ vừa làm vừa học; đồng thời bồi dưỡng hàng vạn lượt cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học. Nhiều thế hệ người học sau khi tốt nghiệp đã mang kiến thức, tình yêu nghề đến các cơ sở giáo dục ở nhiều địa phương, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Cùng với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học được Khoa gắn với thực tiễn giáo dục. Hơn 40 đề tài cấp Bộ, cấp Đại học và cấp cơ sở đã được nghiệm thu, chuyển giao tới các cơ sở đào tạo giáo viên và trường tiểu học.

Hằng năm, các giảng viên công bố hơn 90 bài báo khoa học trong nước và quốc tế; nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo cũng được biên soạn, phục vụ giảng dạy và bồi dưỡng giáo viên.

Tặng hoa, tri ân các thế hệ cán bộ giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ thầy và trò cùng chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm trong học tập, giảng dạy và công tác. Tình cảm gắn bó giữa các thế hệ, sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo và nỗ lực của người học đã góp phần tạo nên truyền thống của Khoa. Đây là nền tảng để Khoa tiếp tục đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển trong chặng đường tiếp theo.