Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia. (Ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 12064/VPCP-CN ngày 22/11/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc tiếp tục rà soát các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ công trình trọng điểm quốc gia.

Theo đó, Phó Thủ tướng đánh giá cao các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ thi công các dự án và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo về rà soát, điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng giữa các địa phương theo Công văn số 10744/VPCP-CN ngày 21/10/2026 và Công văn số 10933/VPCP-CN ngày 27/10/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố. Các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng trong quá trình thực hiện, bảo đảm cung cấp đầy đủ vật liệu phục vụ thi công các dự án; thường xuyên, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức sớm các đoàn kiểm tra, trực tiếp làm việc với các địa phương trong quá trình triển khai, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2026.

Trước đó, tại Quyết định số 2800/QĐ-BCT, Bộ Công Thương đã ban hành phương án điều phối vật liệu xây dựng giai đoạn 2026 - 2030, trước mắt phục vụ các dự án đường bộ cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và các dự án tại tỉnh Cà Mau.

Theo phương án, các địa phương được phân thành 3 nhóm: 18 tỉnh, thành phố tự bảo đảm và có khả năng cung cấp vật liệu cho địa phương khác; 10 tỉnh, thành phố thiếu một số loại vật liệu nhưng có thể tự cân đối thông qua nâng công suất, khai thác mở rộng, xuống sâu hoặc cấp mới; 6 tỉnh, thành phố cần được điều phối nguồn vật liệu từ địa phương khác.

Việc điều phối ưu tiên các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm quốc gia; công trình, dự án khẩn cấp, cấp bách, phòng, chống thiên tai. Khối lượng được phân công là mức tối thiểu các địa phương cung cấp có trách nhiệm bảo đảm trong giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm cả khối lượng đã được cấp phép hoặc đang cung cấp cho các dự án tại địa phương tiếp nhận.