Tiếp tục đẩy mạnh tư vấn, phản biện chính sách năng lượng, hướng tới Đại hội V

Tư vấn, phản biện khoa học tiếp tục là hoạt động trọng tâm

Ngày 28/10, Hội DKVN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ V, khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm đánh giá kết quả công tác từ kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ IV và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có TS Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội; Anh hùng Lao động, TS Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội; các thành viên trong Ban Chấp hành Hội; cùng lãnh đạo các ban, các chi hội trực thuộc.

Theo báo cáo của Hội DKVN, triển khai Nghị quyết kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ IV ngày 29/7/2025, Thường trực Hội đã bám sát kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Các mặt công tác được triển khai đồng bộ, trong đó tư vấn, phản biện cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực dầu khí và năng lượng tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ trì hội nghị có TS Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội và TS Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội DKVN.

Theo đánh giá, công tác tư vấn, phản biện đã đạt những kết quả rõ nét, chất lượng được nâng cao, góp phần xây dựng văn bản pháp luật, phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động này, nguồn lực trí tuệ của hội viên được tập hợp, phát huy; vai trò và đóng góp của Hội tiếp tục được các cơ quan quản lý, đơn vị ghi nhận.

Cùng với các chuyên gia của Trung ương Hội, hội viên các chi hội tích cực tham gia phản biện, nhận xét, đánh giá báo cáo chuyên môn, viết bài và trình bày tham luận tại các hội thảo, diễn đàn. Sự tham gia của các đơn vị, hội viên tổ chức cũng giúp Hội có thêm thông tin thực tiễn, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ để nâng cao chất lượng đóng góp ý kiến.

Anh hùng Lao động, TS Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội DKVN báo cáo về kết quả hoạt động của Hội

Trong thời gian tới, Hội DKVN xác định tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, gắn hoạt động chuyên môn với yêu cầu phát triển ngành dầu khí và năng lượng. Tư vấn, phản biện xã hội tiếp tục được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của một hội xã hội - nghề nghiệp và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

TS. Phan Ngọc Trung, nguyên Thành viên HĐTV PETROVIETNAM, Trưởng Ban Tư vấn - Phản biện Hội DKVN trình bày tham luận tại hội nghị

Một trong những nội dung trọng tâm là nghiên cứu, góp ý các dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành các luật trong lĩnh vực dầu khí - năng lượng theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, rút ngắn thủ tục đầu tư và phù hợp với đặc thù thực tiễn. Hội đồng thời nghiên cứu, kiến nghị xây dựng hành lang pháp lý để mở rộng các cụm công nghiệp năng lượng hiện có, hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia.

Đại diện PETROVIETNAM trình bày tham luận tại hội nghị.

Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các hội bạn, đơn vị tổ chức hội thảo, tọa đàm về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng; đóng góp ý kiến về ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu và phát triển sản phẩm mới. Các thỏa thuận hợp tác đã ký kết sẽ được cụ thể hóa bằng nội dung, kế hoạch triển khai.

Đẩy mạnh công tác chuẩn bị Đại hội V

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương trình bày tham luận

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày tham luận về tình hình sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) trong 9 tháng đầu năm 2026; kết quả công tác tư vấn, phản biện của Hội DKVN; hoạt động của Liên doanh Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes và các đơn vị.

Đại diện Vietsovpetro trình bày tham luận

Các tham luận tập trung làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; đồng thời cung cấp thêm cơ sở thực tiễn để Hội nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển ngành dầu khí - năng lượng.

Đại diện PVEP trình bày tham luận

Trong công tác đối ngoại, Hội tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tham gia góp ý về định hướng, chiến lược phát triển trung tâm công nghiệp năng lượng, dự trữ năng lượng quốc gia; phối hợp truyền thông về kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị, hội viên tổ chức.

Quan hệ hợp tác bước đầu được mở rộng ra khu vực thông qua buổi làm việc với Hiệp hội Khí tự nhiên và Năng lượng châu Á (ANGEA). Hai bên đã giới thiệu lĩnh vực hoạt động, trao đổi thông tin, kinh nghiệm phát triển khí và năng lượng, bước đầu định hướng một số nội dung hợp tác.

Sự phối hợp giữa Hội với PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên tiếp tục được duy trì. Diễn đàn Dầu khí thường niên năm 2026 do Hội phối hợp với PETROVIETNAM tổ chức thu hút hơn 120 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, hiệp hội, đơn vị và cơ quan báo chí.

Đại diện Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) trình bày kết quả hoạt động sản xuất và các kế hoạch trong thời gian tiếp theo.

Công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên cũng đạt những kết quả cụ thể. Từ kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ IV đến nay, Hội đã thành lập một Chi hội tại Thanh Hóa, kết nạp 7 hội viên tổ chức và 88 hội viên cá nhân. Các Chi hội Hà Nội, Thanh Hóa, Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh có nhiều đóng góp trong phát triển hội viên.

Hội hiện có 94 hội viên tổ chức, trong đó, 22 đơn vị sinh hoạt tại Trung ương Hội và 72 đơn vị sinh hoạt tại các chi hội. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các hội viên tổ chức tích cực phối hợp, hỗ trợ Hội triển khai các hoạt động.

Thường trực Hội thường xuyên làm việc với các chi hội, nắm bắt tình hình hoạt động và định hướng nhiệm vụ phù hợp với thực tế. Các hoạt động hội thảo, trao đổi chuyên môn, tham quan công trình dầu khí, giáo dục truyền thống, đào tạo và chăm lo hội viên được duy trì. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhìn nhận một số ít chi hội, do đặc thù địa bàn và chuyên môn, chưa tổ chức được nhiều hoạt động cụ thể.

Đại diện PV GAS trình bày tham luận tại Hội nghị

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, công tác chuẩn bị đại hội các chi hội và Đại hội đại biểu lần thứ V Hội DKVN là nhiệm vụ quan trọng. Theo hướng dẫn của Hội, các chi hội cần rà soát danh sách hội viên, xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tiến độ đề ra.

Hội cũng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định; duy trì sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; tăng cường kết nối giữa Trung ương Hội với các chi hội và hội viên tổ chức. Việc phát huy thế mạnh chuyên môn của từng đơn vị được xác định là cơ sở để tổ chức các hoạt động thiết thực, đóng góp hiệu quả hơn cho sản xuất kinh doanh và sự phát triển của ngành.

Ban Chấp hành Hội DKVN hướng đến việc nâng cao chất lượng tư vấn, tập hợp trí tuệ để đưa ra các giải pháp khoa học chất lượng cao và thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện, tập hợp trí tuệ chuyên gia để đề xuất giải pháp có căn cứ khoa học, sát thực tiễn. Trọng tâm là góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách dầu khí - năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Chủ tịch Hội DKVN cũng đề nghị các chi hội chuẩn bị kỹ văn kiện, nhân sự và kế hoạch đại hội, tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ V Hội Dầu khí Việt Nam. Công tác phát triển hội viên cần gắn với hoạt động thiết thực, tăng cường phối hợp với PETROVIETNAM và các đơn vị.