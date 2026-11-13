Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cơ chế 'luồng xanh'

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, hiện nay, tỉ lệ phê duyệt quy trình nội bộ tái cấu trúc TTHC “luồng xanh” toàn tỉnh mới chỉ đạt 83,56% (63/72 TTHC); tỉ lệ hồ sơ phát sinh còn hạn chế (14 hồ sơ), số lượng cơ quan phát sinh hồ sơ chưa đồng đều. Mặt khác, danh mục TTHC và dự án theo cơ chế “luồng xanh” còn hạn chế, chưa bao quát đầy đủ các TTHC thường xuyên phát sinh trong triển khai dự án và hoạt động của nhà đầu tư.

Đối với một số dự án trọng điểm, dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp hoặc thuộc trường hợp phải xin ý kiến Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh việc áp dụng cơ chế “luồng xanh” còn gặp khó khăn do quá trình xem xét, giải quyết các dự án này cần có đủ thời gian để thẩm tra, đánh giá nội dung chuyên môn, phối hợp giữa các cơ quan liên quan và thực hiện trình tự xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định.

Việc triển khai cơ chế “luồng xanh” được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính - Ảnh: N.L.M

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ chỉ đạo về cơ chế “luồng xanh”; cắt giảm quy trình nội bộ không cần thiết, phân loại hồ sơ, xác định cấp độ ưu tiên; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ giải quyết hồ sơ.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ; kịp thời xử lý nghiêm tập thể, cá nhân khi xử lý hồ sơ không bảo đảm yêu cầu của cơ chế “luồng xanh”. Đồng thời khẩn trương rà soát các TTHC và các dự án thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị để thực hiện theo cơ chế “luồng xanh”, gửi Sở Tài chính tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung; hoàn thành trước ngày 16/11/2026.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, mở rộng danh mục TTHC cũng như bổ sung các dự án áp dụng cơ chế “luồng xanh” nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và tư, củng cố niềm tin và động lực cho nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; hoàn thành tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trước ngày 18/11/2026.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Tổ công tác liên ngành thực hiện cơ chế "luồng xanh" tăng cường theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, dự án.