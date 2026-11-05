Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; đại biểu các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7.

Thành phố Đồng Nai có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai; Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai và các đại biểu.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao thưởng cho các tập thể. Ảnh: Nguyệt Hà

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương Quân khu 7 đã triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 5-11, các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 1.777 HCLS, đạt hơn 118,5% mục tiêu. Điển hình là khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tìm kiếm, quy tập được 942 HCLS; lấy mẫu, bàn giao mẫu HCLS đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 7 trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Nguyệt Hà

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai cho biết: Tính đến ngày 28-10, các lực lượng tìm kiếm Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được 243 HCLS, vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 và đạt 55% mục tiêu 400 HCLS của toàn chiến dịch. Tổ chức khảo sát, thực hiện lấy mẫu đối với 7.406 phần mộ, trong đó xác định 4.584 trường hợp đủ điều kiện lấy mẫu; hoàn thành vận chuyển, bàn giao 4.635 mẫu phục vụ giám định ADN, vượt trước kế hoạch Quân khu 7 giao hơn 4 tháng; đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan để chiến dịch tiếp tục đạt hiệu quả...

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo đợt cao điểm, thúc đẩy tiến độ và nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; đồng thời nhận được sự đồng thuận cao của toàn dân, toàn quân; có ý nghĩa giáo dục, lan tỏa sâu rộng sự tri ân, truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Ban Chỉ đạo Quân khu 7, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Quân khu 7 thực hiện được trong năm 2026 và giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch có tính chất toàn diện, nhằm tạo ra sự đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Từ khi phát động (15-3) đến nay (5-11), chiến dịch đã đạt được những kết quả rất quan trọng, khá toàn diện. Sau gần 50% thời gian của chiến dịch, các đơn vị quân đội - lực lượng chủ lực trong tìm kiếm đã tìm thấy, quy tập được 4.272 HCLS, đạt 61,03% chỉ tiêu toàn chiến dịch; hoàn thành hơn 20,2 ngàn hécta rà phá bom mìn, đạt 91,28% tổng diện tích để phục vụ tìm kiếm, quy tập HCLS, phấn đấu xong trong năm 2026; 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu HCLS trước 1 năm...

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho rằng: Với kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia; đồng thời kiên trì xác định, triển khai thực hiện các giải pháp tìm kiếm, quy tập phù hợp với đặc thù địa bàn theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”; đổi mới phương thức từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở.

Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, thành viên Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và các địa phương trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm nhằm lan tỏa ý nghĩa nhân văn, nghĩa tình, huy động mọi nguồn lực, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị; vận động, cung cấp thông tin, nhất là những người trực tiếp chôn cất hoặc chứng kiến, hoặc có thông tin xác thực về nơi an táng bộ đội Việt Nam để tham gia cung cấp thông tin, vị trí mộ liệt sĩ.

Rà soát bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS năm 2027 sát với từng địa bàn; trọng tâm tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước; đồng thời tích cực thực hiện tìm kiếm, quy tập hồi hương HCLS ở địa bàn các tỉnh của Vương quốc Campuchia; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch đề ra...

Đối với những ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Quân khu 7, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu giao Cục Chính sách - Xã hội và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp thu, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân, đơn vị lực lượng vũ trang; các cơ quan thông tấn, báo chí có thành tích trong thực hiện chiến dịch giai đoạn 1; Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai có 1 tập thể và 2 cá nhân được khen thưởng. Đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân.