Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng phòng Hậu phương Quân đội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Trần Thế Anh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng, Phó ban Chỉ đạo Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố; Đại tá Bùi Khánh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố và các đại biểu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Nguyệt Hà

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ CHQS, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố cho hay: Năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập HCLS đạt hơn 51% chỉ tiêu của cả chiến dịch. Kết quả tìm kiếm của các đội K72, K76 tiếp tục có hiệu quả trong và ngoài nước.

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố tặng giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho các cá nhân. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại tá Bùi Khánh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: Nguyệt Hà

Lũy kế tính đến sáng 27-10, Đội K76 tìm kiếm, quy tập được 76 HCLS theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố, lấy được 13 mẫu phẩm xét nghiệm ADN. Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia kể từ khi xuất quân (4-9) đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 75 bộ HCLS... Đồng Nai đã hoàn thành sớm việc lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao 4.635 mẫu phẩm cho đơn vị chức năng xét nghiệm, xác định danh tính HCLS.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 7 đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ này năm 2026 và giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và nhiều kênh truyền thông khác.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải giao thêm chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hơn 400 bộ HCLS trong và ngoài nước trong toàn chiến dịch, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ. Thiếu tướng Lê Ngọc Hải mong muốn thành phố Đồng Nai phát huy tốt kết quả đạt được tiếp tục tìm kiếm, quy tập đưa HCLS về quê hương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai luôn xác định: Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính HCLS là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì lẽ đó, cả hệ thống chính trị và toàn dân Đồng Nai đã quyết tâm vào cuộc, đạt kết quả bước đầu trong nỗ lực tìm kiếm, đưa HCLS về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ quê hương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng đề nghị Bộ CHQS thành phố và Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu và thực hiện chỉ tiêu Quân khu 7 giao thêm, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS với phương châm chắc chắn, tìm đến đâu dứt điểm đến đó; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thu thập, chắt lọc và xác minh thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hiểu rõ ý nghĩa của nhiệm vụ này cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, làm tốt công tác dân vận, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2027 và Chiến dịch 500 ngày đêm...