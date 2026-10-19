Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị.

Chiều 19/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch). Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện Quân khu 4 cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu theo dõi video tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch.

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính (XĐDT) hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm cao cả, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến dịch nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành 69 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện Chiến dịch thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác hợp tác quốc tế về TKQT hài cốt liệt sĩ được chú trọng, nhất là tại các địa bàn thuộc nước CHDCND Lào được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, toàn tỉnh đã xây dựng, đăng tải, phát sóng 621 tin, bài, phóng sự, tập trung làm rõ ý nghĩa chính trị, nhân văn của Chiến dịch; thông tin về kết quả TKQT, lấy mẫu, giám định ADN và trách nhiệm cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Cùng đó, Chiến dịch nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp với tổng kinh phí 224 triệu đồng.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị.

Trong thực hiện nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, gồm 10 hài cốt trên địa bàn tỉnh và 17 hài cốt tại Lào. Đối với công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo khai quật, số hóa thông tin 774/774 phần mộ, đạt 100% kế hoạch; lấy mẫu sinh phẩm tại 297 phần mộ. Ban Chỉ đạo tỉnh đã bàn giao 311 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN, gồm 297 mẫu lấy tại các nghĩa trang liệt sĩ, 8 mẫu từ hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào và 6 mẫu từ hài cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn tỉnh.

Song song với đó, công tác thu thập thông tin, lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được triển khai tích cực. Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh và lực lượng công an các xã, phường hoàn thành cập nhật dữ liệu của 22.649 thân nhân và 22.649 liệt sĩ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong số này, thông tin về 12.552 liệt sĩ chưa có thông tin phần mộ và 10.097 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ được nhập liệu. Lực lượng công an cũng tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu nhận mẫu ADN của 12.207 thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào, thu thập thông tin về liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm và giám định ADN.

Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong tỉnh và thực hiện nhiệm vụ mùa khô tại nước CHDCND Lào.

Đại tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) thông tin về kết quả, tiến độ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai tại các địa phương, đơn vị, các đại biểu đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đồng thời, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Ông Trần Kim Chi - Phó Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ phát biểu tại hội nghị về triển khai các nhiệm vụ liên quan tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026-2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu 4; xác định rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng nước bạn Lào, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các địa phương chủ động rà soát, xác minh thông tin, phối hợp tổ chức tìm kiếm, quy tập trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, theo dõi tiến độ giám định ADN và kịp thời thông báo cho thân nhân khi xác định được danh tính liệt sĩ.

Các cấp, ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chiến dịch, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).