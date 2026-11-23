Chính vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt Liệt sĩ (HCLS) luôn được Việt Nam cùng chính quyền, lực lượng chức năng hai nước phối hợp triển khai thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, cao cả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phần mộ còn nằm đâu đó trên đất Lào và Campuchia chưa được về với đất mẹ do việc tìm kiếm, quy tập HCLS gặp nhiều khó khăn bởi số người biết thông tin về mộ Liệt sĩ đã già yếu, địa hình, địa vật thay đổi nhiều... Vì thế, trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS" và các đợt quy tập mùa khô, công tác này càng được đẩy mạnh.

Duy trì 11 đội quy tập HCLS tại Campuchia trong mùa khô 2026 - 2027

Tại Kỳ họp lần thứ 25 (ngày 17/8/2026 tại TPHCM), Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Campuchia thống nhất duy trì 11 đội quy tập trong mùa khô 2026 - 2027. Dù thông tin về nơi an táng Liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác giảm, các Đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 850 HCLS trong mùa khô 2025 - 2026. Trong mùa khô 2026 - 2027, Việt Nam duy trì 11 Đội quy tập HCLS trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Campuchia và tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là những người từng tham gia chiến đấu, cung cấp thông tin về Liệt sĩ, mộ Liệt sĩ. Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương HCLS đến khi không còn thông tin về nơi an táng Liệt sĩ.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS", thời gian qua, các đội K đã lên đường sang nước bạn thực hiện nhiệm vụ quy tập HCLS. Các đơn vị như Đội K70 (Quân khu 7), Đội K71 và Đội K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) tiếp tục bám địa bàn tại các tỉnh như Kampong Cham, Tboung Khmum, Oddar Meanchey, Battambang... để tìm kiếm HCLS. Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) cũng triển khai tìm kiếm tại tỉnh Ratanakiri (như khu vực huyện Oyadav). Ngoài chuyên môn, các đội còn phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và hỗ trợ địa phương bạn.

Những HCLS Quân tình nguyện Việt Nam được các chiến sĩ Đội K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) quy tập tại Campuchia

Trong đó ngày 17/11, Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) vừa tìm kiếm, quy tập được 2 HCLS tại làng Lâm, xã Bọ Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Theo thông tin từ Đội K52, quá trình tìm kiếm, quy tập được triển khai trên cơ sở nguồn tin do ông Rmah Pnhong (80 tuổi, người dân địa phương) cung cấp. Đội K52 đã khảo sát, xác minh và tiến hành tìm kiếm. Kết quả, ngày 17/11, đơn vị phát hiện, quy tập được 2 HCLS tại cùng một vị trí. Qua kiểm tra, cả 2 hài cốt đều đã phân hủy mạnh, chỉ còn lại răng. Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật gồm tăng, đinh đóng quan tài, đế dép cao su, lọ dầu gió và ăng gô. Đội K52 đã lấy mẫu sinh phẩm gồm 10 chiếc răng để phục vụ công tác xác định danh tính các Liệt sĩ. Với kết quả này, tổng số HCLS do Đội K52 tìm kiếm, quy tập tại hướng Ratanakiri là 7 hài cốt; tổng số HCLS được tìm thấy tại Campuchia là 36 hài cốt.

Tại Tây Ninh, ngày 19/11, thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cho biết, Bộ CHQS tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng 200 HCLS Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trở về đất mẹ. Hoạt động nhằm tiếp tục phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hiện đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại các địa điểm dự kiến tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng HCLS được quy tập từ Campuchia đưa về nước.

Đây là hoạt động quan trọng trong công tác chuẩn bị tiếp nhận HCLS giữa đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026 - 2027, nhằm bảo đảm các nghi thức được tổ chức trang nghiêm, chu đáo. Theo kế hoạch, 200 HCLS do hai Đội K71 và K73 tìm kiếm, quy tập tại Campuchia sẽ được bàn giao, tiếp nhận tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Sau khi hoàn tất các nghi thức đón nhận, hài cốt các Liệt sĩ sẽ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Các HCLS được Đội quy tập HCLS Hà Tĩnh tìm thấy tại tỉnh Bolikhămxay, Lào. Ảnh: Đ.H

Tại Quân khu 9, báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm" cho thấy, trong giai đoạn 1 của Chiến dịch, các đội K của Quân khu 9 và các địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm kiếm và quy tập 364 HCLS tại Campuchia.

Tại Quân khu 7, số liệu báo cáo trong Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm" diễn ra đầu tháng 11 cho thấy, đến ngày 03/11, đã có 726 HCLS được các đội K của Quân khu 7 quy tập tại Campuchia và con số này vẫn chưa dừng lại. Sau sơ kết giai đoạn 1, các đội K vẫn tiếp tục đẩy nhanh nhiệm vụ thiêng liêng này. Ngày 18/11, thông tin từ Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu 7 cho biết, các đội chuyên trách làm nhiệm vụ tại các tỉnh, thành trên nước bạn Campuchia tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm nhiều HCLS.

Trong đó, Đội K72 (Bộ CHQS TP.Đồng Nai) tìm thấy 2 HCLS tại tỉnh Kratie và 1 HCLS tại tỉnh Kampong Thom, nâng kết quả tìm kiếm của toàn Đội lên 111 HCLS; Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7) cất bốc 3 HCLS tại tỉnh Kampong Cham, nâng tổng số hài cốt quy tập của Đội lên 66 HCLS; tại các hướng do Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đảm nhiệm, Đội K73 tìm thấy 2 HCLS trên địa bàn tỉnh Battambang, nâng tổng số lên 124 HCLS được toàn Đội quy tập; Đội K71 cất bốc 1 HCLS tại tỉnh Oddar Meanchey, đưa tổng số quy tập của toàn Đội lên 121 HCLS.

Nhiệm vụ thiêng liêng trên nước bạn Lào

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS là Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào, các đội quy tập của Việt Nam phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương vượt núi băng rừng tìm kiếm, cất bốc và đưa HCLS về nước.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, quy tập HCLS tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Tại TP.Huế, ngày 22/11, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP.Huế cho biết, đã đưa 2 HCLS được phát hiện, quy tập ngày 21/11 tại bản Ka Vả, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan và bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông (Lào) về nhà quàn hương khói. Được biết, 2 HCLS tìm thấy đều chưa xác định được thông tin, song có nhiều di vật như cúc áo bộ đội, lọ penicilin, bát B52, vỏ đạn AK, vỏ đạn 12,7 ly... và đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính. Trong mùa khô 2026 - 2027, sau hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Lào, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP.Huế đã phối hợp khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 7 HCLS; trong đó tỉnh Salavan tìm thấy 3 HCLS và tỉnh Sêkông tìm thấy 4 HCLS.

Tại Thanh Hóa, theo thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập HCLS thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, tính đến đầu tháng 11/2026, Đội đã tìm và cất bốc 10 HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS" mùa khô 2026 - 2027, Đội tìm kiếm, quy tập HCLS Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 130 HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào. Ngay sau khi tìm kiếm và xác định thông tin về phần mộ Liệt sĩ, Đội quy tập đã tiến hành cất bốc hài cốt, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của nước bạn Lào hoàn thiện thủ tục liên quan, đưa hài cốt về vị trí thờ cúng theo quy định.

Tại Hà Tĩnh, ngày 18/11, thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong hai ngày 16 - 17/11, Đội Quy tập HCLS của đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào tìm kiếm, quy tập được 5 HCLS tại khu vực hang núi Pha Dạt, bản Pha Bò, xã Pha Thoong, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolikhămxay (Lào). Trước đó, từ thông tin do người dân địa phương cung cấp về việc bộ đội Việt Nam từng đóng quân, chiến đấu và hy sinh tại khu vực núi Pha Dạt, Đội quy tập HCLS Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào khảo sát, xác minh địa điểm.

Đặc biệt, ông Nguyễn Huy Thân (70 tuổi, quê xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh), cựu chiến binh thuộc Tiểu đoàn 48B, từng cùng đồng đội tham gia chiến đấu tại khu vực này giai đoạn 1972-1973, đã tự nguyện sang Lào, trực tiếp phối hợp tìm kiếm hài cốt đồng đội. Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 HCLS. Trong 5 phần mộ tìm thấy có nhiều mảnh xương, tấm tăng, hộp đựng thực phẩm, cúc áo, đầu đạn, vỏ đạn... Theo Đội Quy tập HCLS Hà Tĩnh, từ đầu mùa khô 2026 - 2027 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm tại 2 huyện Pạc Xan và Viêng Thoong (tỉnh Bolikhămxay), qua đó quy tập được 14 HCLS.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia vẫn đang tiếp tục được các lực lượng vũ trang Việt Nam phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân nước bạn triển khai quyết liệt với quyết tâm đưa hài cốt các Liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là trách nhiệm và đạo lý của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Theo báo cáo của Đội Quy tập HCLS thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM ngày 21/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 30 bộ HCLS trong đó có 1 bộ kèm theo di vật. Như vậy, tính đến hết ngày 21/11/2026, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ HCLS và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 (từ ngày 15/10 - 21/11/2026), các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 360 bộ HCLS, trong đó có 76 bộ kèm di vật. Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 21/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.091 HCLS (383 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 1.058 HCLS được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 HCLS tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).